Penger til Rogalands mest rasfarlige vei

Rødsliane i Suldal er en skredutsatt strekning hvor steiner stadig faller ned på asfalten. Det er Rogalands mest rasfarlige vei. Innstillingen fra Fylkesrådmannen var likevel negativ, fordi veien er staten sitt ansvar og prosjektet til 820 millioner kroner er for dyrt.

Men fylkespolitikerne vil bidra. Et fellesforslag framsatt av Per Kåre Foss (KrF) ble enstemmig vedtatt: Ap, H, Krf, Sp, V og Sv stod bak forslaget.

Det kan sammenfattes til at fylkeskommunen er positive til å bidra med forskuttering av Rødsliane. Fylkeskommunen vil gå sammen Suldal kommune om å forhandle fram en avtale om forskuttering med Statens vegvesen.

– Det er andre steder det raser også. Vi må jobbe knallhardt mot sentrale myndigheter om at rassikringspotten totalt sett må økes. Hvis Rogaland får penger, skal Rødsliane prioriteres, kommenterte Janne Johnsen (H).

Ingvild Vanglo, Ap var på befaring i august med Ap.

– Jeg ble skremt av å se denne strekningen, og det er så viktig at vi gjør hva vi kan og sende tydelig signal til rikspolitikerne om at det trengs store penger. Vi kan ikke vente på at liv skal gå tapt, uttalte hun.

