Frp og Ap går mest tilbake

Det viser en ny meningsmåling som er utført av Respons Analyse på oppdrag fra Stavanger Aftenblad.

– Det er ikke kjekt å se 15-tallet når vi er vant med å se 20-tallet, sier varaordfører Pål Morten Borgli (Frp).

Frp fra tolv til åtte

Dersom det er hadde vært valg i dag, ville Frp gått fra tolv til åtte representanter i bystyret, mens Høyre ville ha økt tilsvarende fra åtte til tolv. Samtidig er det tre av ti velgere som ikke har bestemt seg. Hva de faller ned på, kan bli helt avgjørende for resultatet. Prosenttallene i målingen er basert på de som har bestemt seg.

Ved forrige lokalvalg fikk Frp 23,6 prosent av stemmene. I målingen får partiet bare 15,8 prosent.

– Det er lenge siden vi har sett så lave tall, og det er ikke tall vi er fornøyde med. Vi har en jobb å gjøre med å belyse at Sandnes er en by som går bra, sier Borgli.

Han tror at noe av forklaringen er at Frp går tilbake også på landsbasis.

– Det er ikke så gode målinger for oss for tiden. Vi ser at kritikken mot skatt på tips og bonusreiser blir rettet mot finansminister Siv Jensen selv om det er hele regjeringen som står bak politikken, sier Borgli.

Han mener også at det er naturlig at Høyre går fram.

– Det skulle bare mangle. Jeg har vært overrasket over den lave oppslutningen Høyre har hatt i opposisjon, sier Borgli.

Samtidig lukker han ikke døren for et samarbeid med nettopp Høyre.

– Vi har ikke brent broene til noen, men vi har vunnet fram med mange av våre saker med de vi samarbeider med i dag, blant annet nei til eiendomsskatt, sier Borgli.

Sp fra to til fire

Sp er det eneste av posisjonspartiene som går fram på meningsmålingen, og partiet ville doblet antall medlemmer i bystyret fra dagens to til fire.

– Det er veldig kjekt å registrere, sier Martin S. Håland (Sp), som åpner for å fortsette dagens samarbeid.

– Vi samarbeider godt, men det er valgresultatet og diskusjonen etterpå som avgjør. Man bør alltid være åpen, og ingen dører er lukket, sier Håland.

Ap mister tre

Stanley Wirak (Ap) har allerede begynt å flytte inn på ordførerkontoret i det nye rådhuset, men han er avhengig av støtte fra andre partier for å få fire nye år som ordfører. Han mener det er mest naturlig å fortsette dagens samarbeid med Frp og Sp.

– Det er et samarbeid som veldig mange er fornøyde med ut fra de tilbakemeldingene vi får. Så får vi se hvordan valget og forhandlingene går etterpå, sier Wirak.

– Hvordan ser du på muligheten for fire ny år som ordfører?

– Jeg håper at folk gir oss tillit. Det er derfor vi stiller opp. Vi ligger an til flertall nå, og jeg satser på at det går veien, sier Wirak.

– Sammen med Høyre har Ap rent flertall i denne målingen. Er det aktuelt å samarbeide med Høyre?

– Nei, Høyre har vært klare på at det er uaktuelt.

– Hva tenker du om å samarbeide med Høyre?

– Høyre har vært tydelige. Da bruker jeg ikke tid til å tenke på det.

– Hvordan ser du på et samarbeid mellom Frp og Høyre?

– De får de finne ut av, men de har ikke flertall og må også ha med KrF og Venstre, sier Wirak.

Fra forrige måling i september i fjor er det en liten framgang for Ap. Det betyr at partiet kryper nærmere 30-tallet og går opp fra 27,3 til 28,9 prosent. Framgangen utgjør ett mandat i bystyret og gjør at Ap ville fått 15 representanter. Det er likevel en klar tilbakegang fra forrige valg og betyr at partiet mister tre av dagens 18 mandater.

– Et resultat opp mot 30 prosent er strålende for oss i forhold til hva vi historisk har ligget på. Det sa jeg også foran forrige valg. Da endte vi på 35,9, og det var et voldsomt godt valg. Nå har vi stabilisert oss på et litt lavere nivå, sier Wirak.

– Hvordan ser du på fire år i opposisjon om det skulle skje?

– Det er slik politikken virker, men jeg satser på at det går veien.