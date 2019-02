– Vi ser at mangelen på kompetanse i forskjellige bedrifter øker, noe som har vært annerledes før. Nå ser vi det er et større behov, og det er yrkesfag de trenger mest av, sier rådgiver i NHO, Charlotte Sørås til Aftenbladet.

I et kompetansebarometer NHO laget for Rogaland 2018, kommer det fram at yrkesfaglige programmer (fagbrev, svennebrev), er det som skårer høyest på kompetansebehov hos bedriftene.

Klikk på grafen under og se flere grafer fra NHOs kartlegging av kompetanse i arbeidslivet:

Rogaland er best

I flere år har Rogaland vært best på å finne læreplasser til de ferske yrkesfagarbeiderne.

I 2018 var det 81 prosent av elevene som fikk læreplass, sammenlignet med en landsprosent på 74 prosent, i følge Marianne Chesak, fylkesvararordfører og leder av Yrkesopplæringsnemnda i Rogaland.

På torsdag skal det bli utdelt nye 2170 fag- og svennebrev i Rogaland til alle de ferdige lærlingene som er klare for yrkeslivet.

Fag- og svennebrevutdelingen skjer i Stavanger Forum.

Grundigere vurdering av studieløpet

– Jeg ønsker at flere foreldre skal sette seg grundigere inn i hvilke muligheter barnet deres kan få gjennom yrkesfaglige studieløp. Det kan være veldig mange muligheter flere foreldre ikke er klar over, sier Chesak til Aftenbladet.

– I dag ligger Rogaland cirka 50/50 mellom yrkesfag og studiespesialisering, noe vi ønsker å øke på yrkesfag siden, sier hun.

Fagbrev kan også gi skoleplass ved høyere utdanning, og det er mange arbeidsgivere som ønsker ansatte med fagbrev.

Det er også flere som benytter seg av påbygg (studiekompetanse) mens de er i lære. Dette vil bidra med å gi yrkesfaglig kompetanse, samtidig som man får studiespesialisering til å søke seg til universiteter og høyskoler.

– Det er viktig at foreldrene også forstår makten de har med å guide barnet deres i en retning. Da kan det være lurt å sjekke ut de forskjellige veiene selv også på for eksempel utdanning.no, og høre hva barnet har interesse til, sier Chesak til Aftenbladet.

Øke kvinneandelen i yrkesfag

NHO sier at norske bedrifter rapporterer et stort behov for tekniske fagarbeidere, ingeniører og realister, som er fagområder med svært lav kvinneandel.

NHO har derfor et program som heter Jenter og teknologi.

Målet med dette programmet er å inspirere jenter og øke kvinneandelen i teknologifagene på alle nivåer i utdanningssystemet.

– Med det økte behovet for fagarbeidere i framtida er det viktig å ta i bruk hele befolkningen, og ikke bare guttene, sier Sørås til Aftenbladet.