15. desember i år gjør det britiske selskapet Go-Ahead sitt inntog på Jærbanen, Arendalsbanen og Sørlandsbanen.

For det får selskapet i snitt 150 millioner kroner årlig over ti år av den norske staten. Til sammenligning får NSB 486 millioner i 2018. I tillegg kommer billettinntektene.

Ambisjonene er store. Hovedmålet er at flere skal ta tog. Skal de lykkes med det, må de endre reiseopplevelsen. Den skal bli mer spennende og individuelt tilpasset.

– Reisen starter ikke på toget. Den starter når kunden tenker på at de skal ut og reise. Vi ønsker å være med hele veien. Vi er ikke ansvarlige på alle de punktene i kundereisen, men vil være med å påvirke slik at kundens reise blir så smidig som mulig, sier norgessjef i Go-Ahead Cathrine Elgin til Aftenbladet.

Målet er å bli en pålitelig og robust organisasjon.

– Både punktligheten og regulariteten må være på topp. Svikter det, tar ikke folk toget, mener Elgin.

– Hvordan skal dere klare det på en bedre måte enn NSB?

– Først og fremst må vi sørge for å bygge et bedre samarbeid med Bane Nor enn tilfellet er i dag. Det vil påvirke hvordan driften vil fungere i hverdagen, mener hun.

Kaptein Sabeltann-tog

Ved overtakelse, skal togene bygges om. De vil ha kafétilbud på Sørlandsbanen og ombygging til premiumvogner. Ferie- og fritidsreisende kan for eksempel booke et sofaområde, hvor opptil seks personer kan sitte. Go-Ahead skal også tilby opplevelser om bord, og skal selge pakker med blant annet hotellovernatting og konsertbilletter.

I løpet av sommermånedene ønsker de å gjøre om deler av togene til Kristiansand til Kaptein Sabeltann-tog.

Go-Ahead-togene skal også tilby løsninger til forretningsmarkedet, og gjøre togene om til et mer egnet sted å jobbe. I det som er dagens komfort-vogn vil de bytte ut setene til mer komfortable seter. I tillegg vil de sette inn singel-seter, slik at folk kan jobbe i fred.

Målet til Go-Ahead er å få opp mot seks prosent passasjervekst på Jærbanen.

Ingen nye ruter før i 2021

Go-Ahead skal lease tog fra Norske tog under hele leieperioden, og når de tar ut materiell for oppussing i en periode, vil de få leie samme type materiell fra Norske tog.

– Vi holder på å legge planer for ombygging. Ombyggingen blir ikke iverksatt før vi har overtatt, og vi vil bruke 2020 på å bygge om materiellet. Endringene i rutetilbudet vil heller ikke skje før i desember 2021, sier hun.

Hovedkontoret skal som Aftenbladet tidligere har skrevet, ligge i Stavanger. Dette er ifølge norgessjefen på grunn av at Jærbanen er selve hjertet av anbudet «Jernbanepakke Sør». Stavanger blir også det største stasjoneringsstedet, og vil også huse drift- og operasjonsorganisasjonen. Det vil være rundt 20 administrative stillinger i Stavanger.

– I tillegg blir Kolumbus en viktig samarbeidspartner. Togene på Jærbanen skal profileres i Kolumbus-farger, sier hun.

– Har blitt skapt et feil bilde

Go-Ahead, som er den største aktøren på jernbane i Storbritannia, har allerede møtt en del skepsis før de har tatt over de tre togstrekningene. De har blant annet kommet dårlig ut på en kundeundersøkelse i England, men bedre på en annen. Også politikere og foreninger har vært skeptiske til det britiske selskapet.

Elgin mener det har blitt skapt et helt feil bilde av dem.

– Skepsisen har oppstått fordi det har blitt skrevet ting i media som ikke medfører riktighet, sier hun.

– Hvorfor har dere da ikke gått ut og avkreftet det?

– Vi ikke var kommet langt nok i prosessen i forhold til NSB. Derfor har saker fått vokse og gro i media, sier hun.

Fakta: Go Ahead * Go-Ahead Group PLC er Storbritannias største jernbaneoperatør, og den største bussoperatøren i London. * Konsernet har en årlig omsetning på 3 milliarder britiske pund, rundt 32 milliarder norske kroner, og har rundt 28.000 ansatte. Har også virksomheter i Singapore, Irland og Tyskland. * Go-Ahead Nordic er en paraplyorganisasjon for konsernets satsing i Sverige, Norge, Danmark og Finland, og har sitt hovedkontor i Malmö. * Er tildelt kontrakten om å kjøre tog på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen de neste ti årene. * Nå da kontrakten er vunnet, vil Go-Ahead Norge AS iverksettes med en lokal organisasjon. (Kilde: Go-Ahead Nordic)

Flere møter med ansatte

Go-Aheads overtakelse av togdriften på Jærbanen slo også ned som et sjokk hos flere ansatte på strekningen i høst. Elgin forteller at de har hatt flere medlems- og dialogmøter med de ansatte etter at de tok over, og håper å ha skapt et annet bilde av bedriften.

– Det viktigste for oss er å ha fornøyde kunder. Det er grunnleggende for å lykkes. For å oppnå det er vi avhengig av fornøyde ansatte. De er den viktigste ressursen vår, sier Elgin til Aftenbladet.

Hun forklarer at de har prioritert å holde kontakt med de ansatte som de har klart, i påvente av den formelle dialogen med NSB om virksomhetsoverdragelse. Ifølge Elgin skal de få være med på bygging av turnuser, utvikling av uniformer og tekniske systemer.

– Vi viderefører dagens avtaler med de ansatte og har ingen intensjon om å gjøre endringer som ikke blir godt mottatt, avslutter hun.