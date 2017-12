E39: Vegvesenet og Nye veier dropper Jærlinja

Det ble ingen julegave fra Vegvesenet til Rune Gjedrem i år. Han er mannen som klarte å få samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til å be om at Jærlinje skulle utredes. Nå skrotes hans kongstanke av vegvesenet.

– Årsaken er at Jærlinja er dårligst på de fleste områder, sier prosjektdirektør Asbjørn Heieraas i Nye Veier. Han viser spesielt til nytten av veien og kostnadene ved å bygge den.

– Vi kjenner til Vegvesenets vurdering og deler deres syn på at ytre trasé, Jærlinja, ikke skal utredes videre.

For Nye Veier betyr det at arbeidet fremover blir enklere. Nå kan de lettere forutse hvilket prosjekt de kommer til å overta fra Vegvesenet. Det er Nye Veier som skal bygge den nye europaveien mellom Kristiansand og Sandnes.

– Vi er utålmodige etter å komme i gang. Allerede over nyttår går vi i gang med å etablere kontor i Sandnes. Vi er på jakt etter lokaler på Forus. 4–5 stillinger vil snart bli utlyst, sier Heieraas.

Tore Svanes er talsmann for Rune Gjedrem. Han er samtidig talsmann for gruppa på Jæren og i Dalane som har jobbet for ytre trasé.

– Det kom veldig overraskende på oss. Vi visste ingen ting og det er heller ikke dette som er sagt i møter vi har hatt med Vegvesenet. Det er jo litt spesielt at dette kommer bare noen få dager etter at høringsfristen har gått ut, sier Svanes.

Det var Dalane Tidende som først omtalte den nye utviklingen i saken og ordfører Odd Stangeland sier til avisen at det hele virker som en velregissert overraskelse før jul. Han mener noen i systemet har satt en fot på bremsen.

Saken om ny E39 rykker etter dette mer eller mindre tilbake til start. Det var omtrent dette Vegvesenet ville jobbe med i utgangspunktet.

Vegvesenet sier det slik:

Denne avgjørelsen kommer etter en totalvurdering basert på resultater fra utredning av prissatte og ikke - prissatte konsekvenser, samt rapport om andre samfunnsmessige virkninger. Statens vegvesen er trygge på at denne anbefalingen er riktig, sier Torunn Lynnebakken, planleggingsleder for prosjektet..

Hennes argumenter for å ta ut Jærlinga er at veien blir 8,5 kilomter lengre, den er dårligere i forhold til temaene naturmangfold, kulturmiljø, naturresurser, landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv.

– For veldig mange andre pågående prosesser i fylket, så må denne avgjørelsen være bra. Vi er trygge på at kunnskapsgrunnlaget vårt er solid. En ytterligere utredning vbil ikke endre på det, sier hun til Aftenbladet.

- Samlet og entydig er ytre og midtre korridor dårligere enn indre korridor, derfor er vi trygge på anbefalingen til Kommunal - og moderniseringsdepartementet for fastsetting av planprogrammet.

Det er departementet som har siste ord i saken.