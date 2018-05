Dømt for bunadsvindel

Etter at kvinnen i november 2016 annonserte på Finn.no, inngikk hun avtale med fem personer fra Stavanger-området om at hun skulle sy eller tilpasse bunadsklær til dem, enten til konfirmasjon eller 17. mai i 2017. Til sammen betalte de kvinnen over 40.000 på forhånd. Men da bunadene uteble og kvinnen ble helt umulig å få i tale, mottok politiet flere anmeldelser av forholdet. I tillegg kom det også anmeldelser fra folk som hadde forhåndsbetalt for sykurs i kvinnens regi.

Forsvant til fengsel

Det viste seg at årsaken til at kvinnen var forduftet, var at hun var inne til soning for trygdebedrageri og promillekjøring, ifølge VG.

I januar 2018 ble det tatt ut tiltale mot kvinne for bunadssvindel. Og mandag falt dommen: 90 timer samfunnsstraff for til sammen 24 straffbare forhold, samt å betale erstatning til en rekke personer som hadde betalt for enten bunader eller bunadkurs. I tillegg ble ble hun fradømt bunadsstoff som politiet har tatt beslag i.

Kvinnens forsvarer, Anne Hølland, sier til VG at kvinnen erkjente at avtalene var inngått og at hun mottok pengene.

Ble ikke trodd

– Men hun har bestridt hele veien at hun da avtalene ble inngått ikke hadde til hensikt å gjennomføre arbeidene og kursene.

Det trodde ikke retten på, de mente at hun aldri hadde hatt til hensikt å gjennomføre kursene som totalt 16 personer hadde meldt seg på og forhåndsbetalt mellom 700 og 1500 kroner for å delta på.