Varaordføreren i Bergen melder seg ut av KrF - byrådet mister flertallet

Moltu informerte mandag morgen KrF om at hun melder seg ut av partiet, opplyser varaordføreren i en pressemelding.

Hun vil dermed sitte som uavhengig representant i bystyret resten av perioden, frem til lokalvalget i 2019.

«Dette er en beslutning som er tatt etter lang og grundig vurdering. Begrunnelsen for min avgjørelse handler i hovedsak om manglende tillit til partiet både lokalt og nasjonalt. Dette innebærer både partikultur og politiske veivalg» skriver Moltu.

Hun fortsetter:

«Arbeidssituasjonen har de siste årene vært krevende. Jeg innser nå at jeg vil ha en bedre forutsetning for å ivareta min rolle som folkevalgt utenfor partiet».

– Jeg vil ikke drive skittentøyvask, men noe av dette handler om retningen KrF har gått i og strategien rundt valget i høst, som jeg har sagt internt at ikke var god, sier Moltu til BT.

Fakta: Marita Moltu Er varaordfører i Bergen.

Hun er nestleder i komité for helse og sosial.

Hun har tidligere vært 1. nestleder i KrFs kvinneorganisasjon og fylkesleder for KrF Kvinner Hordaland.

Moltu har tidligere vært ansatt i Statoil. Der jobbet hun innen personal og administrasjon, før hun i 2009 ble gruppesekretær for KrF og heltidspolitiker i 2011. Kilde: Bergen kommune

Byrådspartiene i mindretall

Som BT tidligere har skrevet, betyr Moltus utmeldelse at byrådet vil miste flertallet i bystyret. I dag har byrådspartiene Ap, Venstre og KrF 34 av 67 representanter i bystyret. Etter Moltus utmeldelse sitter de igjen med 33, som er én for lite for flertall.

Det betyr at byrådet enten må sørge for flertall fra sak til sak fremover, eller gjøre en avtale med enten Moltu eller et fjerde parti for å sikre seg flertall i bystyresalen resten av perioden.

– Vi er et flertallsbyråd med én stemmes overvekt, noe vi har visst hele denne perioden. Skulle det forandre seg av en eller annen grunn, så takler vi det der og da, sa byrådsleder Harald Schjelderup da BT spurte ham om denne muligheten onsdag.

De to siste budsjettene har byrådspartiene gjort avtale med Senterpartiet, som dermed seiler opp som den mest sannsynlige løsningen.

– Vi får diskutere den situasjonen hvis det skjer, sa Ove Sverre Bjørdal (Sp) til BT forrige uke.

Moltu er som alle bystyrerepresentanter innvalgt som enkeltperson, ikke partimedlem. Dermed vil hun bli sittende i bystyret, og kan ikke byttes ut med noen andre. Etter det BT forstår, kan hun heller ikke skiftes ut som varaordfører i denne perioden.

Holdt foredrag hos mannens parti

Varaordførerens ektemann, Tomas Moltu, var i sin tid skolebyråd og leder for Bergen KrF, før han meldte seg ut av partiet for to år siden. Han ble medlem av Partiet De Kristne (PDK) og stortingskandidat for dem.

I helgen var ekteparet Moltu trekkplastre på PDKs samling i Innvik i Nordfjord. Marita Moltu holdt foredrag om barnevernet.

Da Marita Moltus deltakelse på samlingen ble kjent, ble det en debatt på Facebook mellom henne og andre KrF-politikere, deriblant byråd Dag Inge Ulstein.

Det endte med at Moltu gikk ut i BT og krevde en beklagelse fra Ulstein og fylkesleder Dag Sele.

Flere konflikter

Moltu var KrFs ordførerkandidat og hadde andreplassen på KrFs valgliste i 2015, etter nominasjonskamp mot Dag Inge Ulstein, som fikk førsteplassen.

Hun ble valgt til varaordfører i bystyremøtet i oktober 2015, men ikke uten kontroverser, etter et intervju der hun ikke ville avvise at hun mente homofili er synd.

I perioden har det også vært flere tilfeller av uenighet mellom Moltu og andre deler av partiet.

Hun var blant dem som kritiserte frikjøpet av Ulstein for å drive valgkamp, og måten det hadde skjedd på. Hun var også uenig da byrådet bestemte seg for å søke om å arrangere homofestivalen Europride.

Det toppet seg da Moltu sørget for flertall for en granskning av barnevernet i Bergen, i strid med ønsket til KrF-byråd Vigdis Gåskjenn og partiets gruppeleder Trygve Birkeland.

Ville ikke si hva hun stemte

Da BT i forrige uke spurte Moltu om hennes lojalitet til KrF, svarte hun følgende:

– Men jeg har vært lojal overfor byrådet nesten hele tiden. Jeg har vært uenig, men stemt lojalt på saker der vi er blitt enige om det. Den eneste saken der jeg mente at det var så viktig at jeg ikke kunne la være, var saken om barnevernet, sa hun.

Hun ville ikke svare på om hun fortsatt vil være lojal ut perioden, men sa at hun ikke hadde noe ønske om å skade byrådet.

Torsdag ønsket hun heller ikke å si hvilket parti hun stemte på i 2015.

