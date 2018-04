Kongen: - Brevet var en av grunnene til at jeg kom

Det var tilløp til folkefest når Hans Majestet Kong Harald ankom Gjesdal ungdomsskole i en sort Volvo XC90 tirsdag. Mange i lokalbefolkningen hadde funnet veien tirsdag formiddag, og fikk se at ordfører Frode Fjeldsbø og rektor ved Gjesdal ungdomsskole, Trond Niemi tok imot Kongen.

Både Niemi og Fjeldsbø var veldig spente når Aftenbladet pratet med de like før mottakelsen, selv om Niemi hadde truffet kongelige før.

– Jeg studerte faktisk historie med Dronning Sonja når hun var kronprinsesse, sier Niemi.

Fikk hilse på kongen

Før kongebesøket skrev Aftenbladet om søsknene Lise og Tobias Vølstad, som skrev et flott brev til Kongen. Søskenparet var naturlig nok i begivenhetenes sentrum, og fikk lov til å hilse på, og gi blomster til kongen når han kom.

– Jeg har lest brevet som Lise og Tobias sendte, og det er en av grunnene til at jeg er her i dag, sier Kongen til Aftenbladet.

Kongen ble møtt med hundrevis av elever fra Solås skole, som sang «Solåssangen» til stor begeistring fra Kongen. Etterpå fikk han se kulturinnslag inne på ungdomsskolen fra blant annet Dirdal skule, som fremførte en del fra musikalen «Olsenbanden Jr».

Han fikk se elever fra de ulike skolene i kommunen fortelle om hva som opptar de og et flott teaterstykke fra Gjesdal kulturskole, og dro på smilebåndet flere ganger. Til og med ordfører Frode Fjeldsbø deltok, og sang under avslutningsnummeret.

– Var de ikke flinke? utbrøt han overfor pressekorpset.

Jonas Haarr Friestad

Rune Vandvik

57 kommuner igjen

En av grunnene til at Kongen besøkte Gjesdal og Bjerkreim tirsdag, er at han har som mål å besøke alle kommunene i Norge i løpet av sin tid som Konge.

– Nå har jeg vel rundt 57 igjen, tror jeg, sier han til Aftenbladet.

– Er det slik at kongen har et Norgeskart på kontoret, og setter nåler på de kommunene han har besøkt?

– Det er noen som har det, tror jeg, sier han med et smil.

Kongen uttalte til pressen at han var utrolig imponert over hva de hadde fått til, og syns det var hyggelig at ordføreren også var med.

– Det er tydelig at de her har et godt samhold og en god optimisme, avsluttet kongen.

Etter besøket ved Gjesdal ungdomsskole, gikk turen ned til Lokstallen i Ålgård, hvor de skulle spise lunsj. Deretter gikk turen videre til Bjerkreim.