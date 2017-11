Åna-rømlingene pågrepet på Haukeli

Det bekrefter fengselsleder på Åna, Leif Magne Viste, og operasjonsleder i Sør-Vest Irene Ragnhildstveit. De to fangene ble pågrepet etter en kort biljakt.

– Jeg har fått beskjed at de er pågrepet på Haukeli. De to har vært på en liten sightseeing. Takket være god innsats fra flere politidistrikt er de nå pågrepet, sier fengselsleder Viste.

Han sier det er sjelden innsatte rømmer fra Åna, det er lenge siden sist det skjedde.

– Men vi har ikke enormt høy sikkerhet hos oss, og mindre sikring enn andre fengsel. Vi ønsker å oppgradere til perimetersikring, som betyr flere lag med gjerder, sier Viste.

På Åna er det ikke mur rundt hele fengselet, slik andre høysikkerhetsfengsel har.

– Men vi er et ordinært høysikkerhetsfengsel og har alle typer innsatte. Men hos oss er det kun luftegården som er omkranset av gjerde, sier Viste.

Han vet ikke hvilket redskap rømlingene brukte for å ta seg ut av luftegården, men tror de har jobbet raskt.

– Jeg kjenner ikke detaljene, men det tyder på at det er to yngre menn med en historie med vinningskriminalitet som har rømt, sier Viste.

Han vet ikke om de to kommer tilbake til Åna nå.

Operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt Irene Ragnhildstveit forteller at de to rømlingene ble pågrepet i en bil som trolig er stjålet.

– En bilforhandler på Jæren melder søndag morgen om en åpen port. En patrulje er på vei for å sjekke dette, vi vet ikke om biler et stjålet fra forhandleren foreløpig, sier Ragnhildstveit.

Dette skrev vi om saken lørdag:

Politiet i Telemark melder søndag formiddag at samarbeid mellom tre politidistrikter førte til at to etterlyste rømlinger ble pågrepet på RV9 sør for Haukeli søndag.

De to mennene, begge i 20-årene, rømte fra fengselet ved 17.30-tiden lørdag ettermiddag.

– De har klippet seg ut gjennom et gjerde i luftegården, sier operasjonsleder Olaug Bjørnsen ved Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet.

Politiet har flere patruljer, deriblant en hundepatrulje, ute for å søke etter de to mennene. Også ansatte ved fengselet deltar i letingen.

– Det er ikke grunn til å tro at de to er farlige. De er omhandlet for vinning og vold, sier Bjørnsen som beskriver situasjonen som udramatisk.

Ved 22.45-tiden melder Bjørnsen at søket ikke har gitt resultat.

– De to er ikke funnet. Vi har varslet andre politidistrikter.

Åna fengsel ligger i Hå kommune og er et av Norges største fengsler med 164 plasser for mannlige innsatte, herav 24 plasser for åpen soning.

I løpet av ett år er det mellom 600 og 700 nyinnsettelser. De fleste er varetektsinnsatte.

Om lag 55 prosnet av de innsatte på Åna er domfelt for vinningsforbrytelser og/eller natkotikamisbruk. Gjennomsnittsalder på innsatte er 30 år.

