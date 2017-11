To menn har rømt fra Åna fengsel

De to mennene, begge i 20-årene, rømte fra fengselet ved 17.30-tiden lørdag ettermiddag.

– De har klippet seg ut gjennom et gjerde i luftegården, sier operasjonsleder Olaug Bjørnsen ved Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet.

Politiet har flere patruljer, deriblant en hundepatrulje, ute for å søke etter de to mennene. Også ansatte ved fengselet deltar i letingen.

– Det er ikke grunn til å tro at de to er farlige. De er omhandlet for vinning og vold, sier Bjørnsen som beskriver situasjonen som udramatisk.

