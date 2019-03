Litt mindre hastverk for Aker i Paradis

Da de foreløpige planene ble lansert i kommunalutvalget før jul, viste Alfred Ydstebø i Base til en intensjonsavtale med Aker BP, med utløp 30. juni i år.

– Vil få signaler

– Innen da må vi kunne legge gode planer på bordet og vise at vi kan gjennomføre dem, sa Ydstebø.

Nå opplyser Ydstebø at fristen er utvidet med tre måneder til 30. september.

– Jeg er sikker på at vi kan få et par måneder til også, hvis vi hadde behov for det. I løpet av september vil vi ha lagt fram et første reguleringsforslag for kommunen. Selv om alle detaljer ikke er på plass, vil vi ha fått signaler tilbake fra politikerne, sier Ydstebø.

Mímir Kristjánsson er glad for at fristen er utvidet, men mener likevel det er ekstremt problematisk at man skal skreddersy en av byens aller fineste tomter, til et stort kontorbygg for et oljeselskap.

Unik tomt

– Det blir helt feil å gifte seg med en aktør på denne måten, og det blir ikke riktigere i september enn i juni, sier Kristjánsson.

– Er ikke Rødt for kritisk til ny næringsvirksomhet?

– Nei. Men jeg sier nei til dette, når det gjelder en så unik tomt som dette. Og dette er ikke ny næringsvirksomhet. Aker har en tomt allerede i kommunen, kloss i jernbanen, der det er fullt mulig for dem å vokse. Tomta i Paradis bør brukes til å skape noe fint for byens innbyggere og en god overgang mellom Våland og Storhaug. Vi aner jo ingenting om hvor Aker BP vil være om 20 år. Går de dystreste spådommene i oppfyllelse, risikerer vi å bli sittende igjen med et dødt og folketomt område, sier Mímir Kristjánsson, førstekandidat for Rødt ved høstens valg.

Han frykter intensjonsavtalen med Aker BP vil legge uheldige føringer på planprosessen, og være til hinder for den demokratiske behandlingen av saken.

– Hva synes du om de fire forslagene i arkitektkonkurransen?

– Det er for tidlig å gå løs på byggehøyder og slikt, men jeg registrerer jo at også Ydstebø mener noen av disse forslagene er altfor høye. Det viktige nå er at vi sikrer at utformingen av dette viktige området skjer i en betryggende prosess. Høyres ordførerkandidat var jo alt før jul ute og lovet rask og «rettedølsk» saksbehandling for å få denne utbyggingen på plass. Det ønsker ikke vi, sier Kristjánsson.

– Legger oss ikke flat

Arbeiderpartiets ordførerkandidat, Kari Nessa Nordtun, er klar på at det ikke blir noe råkjør for å tekkes eventuelle leietakere ved Strømsbrua.

– Vi vil gjerne få til en utvikling i Paradis, men utbyggere her må forholde seg til akkurat de samme lover og regler som gjelder for alle andre, sier Kari Nessa Nordtun (Ap).

John Peter Hernes (H) angrer ikke på sitt løfte om «rettedølsk» saksbehandling.

– Jeg har sagt til Base Property at vi selvfølgelig skal ha en åpen debatt, både blant fagfolk og vanlige folk. Men den diskusjonen blir ikke nødvendigvis mer åpen av at man bruker sinnsykt lang tid på prosessen, sier Hernes.

– Risikerer man ikke halvgode løsninger fordi man på død og liv skal rekke tidsfristen fra en kommende leietaker?

– Jeg vil heller si at hvis ingen ønsker seg inn i et slikt bygg, så blir det ikke bygd i det hele tatt. Når en høyteknologibedrift med flere tusen ansatte ønsker seg å være tett opptil Stavanger sentrum, byen ville jo være helt impotent hvis vi ikke greide å forholde oss til det. Det er ikke det samme som at vi legger oss flate for utbygger, sier Hernes.

– Bedre enn sist

Grete Aalgaard Clarke har vært aktiv i gruppen «Nei til høyblokker i Paradis» i flere år. Sammen med flere interesserte detok hun tirsdag i et møte med utbyggerne der de fire arkitektbidragene ble presentert.

– Ingen av dem er helt supre. Slik jeg ser det var det bare ett av bidragene, Ghilardi Hellstens «The long green», der arkitektene virker å ha forstått oppgaven og innvendingene vi har hatt, særlig mot å bygge opp en høy vegg mellom Storhaug og Våland. De kjenner jo området etter forrige runde ved Strømsbrua, og utgangspunktet nå virker bedre enn forrige gang, sier Grete Aalgaard Clarke.

– Har du tro på en bedre medvirkningsprosess denne gangen?

– Beslutning over sommeren

– Utbyggerne snakker jo om det i hvert eneste møte, men det gjenstår å se hvor mye gjennomslag vi får til sjuende og sist, sier Aalgaard Clarke.

Pressetalsperson Ole-Johan Faret i Aker BP sier at selskapet ser på flere alternativ for langsiktige løsninger for kontorlokasjon i Stavanger. Sterk vekst den siste tiden gjør at selskapet for tiden er spredd på fem ulike steder i Jåttåvågen.

Konsolidering i Jåttåvågen eller leid nybygg i Paradis-området er de mest aktuelle alternativene.

– Vår beslutning om eventuelt fremtidig lokasjon i Paradis, er avhengig av at planprosessen er politisk avklart. Vi vil avvente vår beslutning til over sommeren, hvis dette innebærer at vi da har den nødvendige politiske avklaringen, sier Faret.

Fakta: Paradis-utbyggingen Utnyttelsen av om lag 120 dekar av jernbanens område fra Paradis og sørover forbi Strømsbrua har vært en svært langvarig diskusjon i Stavanger. Bane Nor Eiendom og K2 Stavanger AS har alt startet utbyggingen sør for Strømsbrua. Rett før jul kom Base Property og Bane Nor Eiendom på banen sammen med Aker ASAs eiendomsselskap med planer om utbygging for 10 milliarder kroner. Rundt regnet utgjør hele Paradis-området 120 dekar. I første omgang er det nå midtstrekket i det langstrakte utbyggingsområdet som skal gjøres klart for utbygging, altså området fra Strømsbrua i sør til den såkalte Støtteparken.