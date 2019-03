SLIK VAR STREIKEN: Hundrevis av skoleungdommer fyller Stavanger sentrum

I fjor sommer streiket 16 år gamle Greta Thunberg fra Sverige skolen i protest mot politikernes håndtering av klimaet. I dag har Thunbergs streik vokst til en global bevegelse, og fredag går elever i hele verden ut i gatene i klimaprotest.

I Rogaland samles streikende elever i Stavanger til et arrangement Grønn Ungdom Rogaland er hovedarrangerøren for.

Klokken 10 møtes elever utenfor rådhuset for å lage plakater, for så å marsjere i tog. Etterpå blir det holdt appeller utenfor rådhuset.

– Vi stiller krav til norske politikere at de må stanse leting av mer olje og gass. Vi forventer at det kommer en god del folk. Arrangementet på Facebook har sålangt nådd over 21.000 mennesker, og flere hundre står oppført som ‘kommer’ eller ‘interessert’, forteller Fredrik Eidesen. Han og kollega Mina Klasson står bak fredagens arrangement

Ugyldig skolefravær

Ifølge opplæringsloven kan elever på videregående skole søke om opp til 10 dager gyldig fravær dersom de kan vise at det skyldes politisk arbeid.

Rogaland fylkeskommune godkjenner ikke klimastreik som politisk fravær.

– En streik er en streik, og ikke en politisk aktivitet på lik linje med politisk møte eller å være aktiv i et politisk parti, forklarer seksjonsjef for opplæring i skole, Randi Hummervoll.

– Kan ikke gi gyldig fravær for streik

Heller ikke grunnskole-elever i Sandnes, Stavanger eller Randaberg får gyldig fravær.

– Elevene lærer i skolen at klimaproblemene er en kjempeutfordring, og vi syns det er flott at elevene i Sandnes-skolene engasjerer seg i viktige saker som dette. Men streiken kommer ikke til å bli godkjent som dokumentert fravær i grunnskolen, sier kommunaldirektør for oppvekst skole i Sandnes kommune, Pål Larsson.

Skolesjef i Stavanger kommune, Jørn Pedersen, er enig.

– Det heter i loven at man har rett til opplæring, men man har også plikt til opplæring. Jeg er glad for at elevene engasjerer seg i klimasaken, men vi kan ikke gi gyldig fravær for en streik, sier han.