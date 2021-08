DIREKTE: I dag går startskuddet for klimabrølet 2021

Torsdag går startskuddet for klimabrølet 2021. Fredag klokken 15 skal det brøles.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Under torsdagens arrangement skal politikerne lytte, ta imot og svare på spørsmål, bekymringer og brøl fra barn, unge, voksne og pensjonister. Dette skjer på Møteplassen på Sølvberget.

Spørsmål og spørsmålsstillere er hentet inn i forkant av møtet med politikerne. Grethe Mo, formidler og skuespiller, vil moderere og styre klimabrølutspørringen av våre folkevalgte.

Disse politikerne deltar

Ingrid Fiskaa, SV

Kjartan Alexander Lunde, V

Solveig Ege Tengesdal, KrF

Ulrikke Torgersen, MDG

Geir Pollestad, Sp

Marte Eide Klovning, AP

Margrethe Vika, H

Roy Steffensen, FrP

Luisa Pinzon, Rødt

Samme dag åpner Klimabrølet Stavanger, i samarbeid med FN-sambandet, en utstilling på Sølvberget om klima og bærekraftig utvikling. Utstillingen vil også inkludere to verk som tematiserer miljøkrisen, laget av kunstner Tove Kommedal.

Fire år langt brøl

Fredag 28. august 2019 møtte mange tusen nordmenn opp på ulike arrangement over hele landet for å brøle for klima. Målet var å vekke politikerne til å sette klima og miljø øverst på agendaen i kommunevalget. I Stavanger møtte 2000 barn, unge, voksne i Byparken for å brøle sammen med humorist og skuespiller Christian Eriksen.

I år er det Stortingsvalg, og nå er ikke målet å brøle høyest mulig, men lengst mulig», skriver Klimabrølet Stavanger i en pressemelding.

«På den nasjonale nettsiden Klimabrølet.no kan alle som vil gå inn og avlegge sitt digitale brøl. Til sammen skal brølene vare i fire år – ut hele stortingsperioden».