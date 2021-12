Avdelingsoverlege mener det er et tidsspørsmål før omikron-varianten blir påvist i Sør-Rogaland.

Sjekker alle positive koronaprøver for omikron: – Forventer at den allerede er her

Stavanger universitetssjukehus tester om alle positive koronaprøver er omikronvarianten.

Pernille Filippa Pettersen Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Hvis omikron dukker opp vil vi kunne påvise det raskt. Vi forventer at varianten allerede er her eller vil komme til Sør-Rogaland de neste ukene, sier Iren Høyland Löhr, avdelingsoverlege ved medisinsk mikrobiolog på Stavanger universitetssjukehus.

Mikrobiologen opprettet en såkalt helgenomsekvensering i januar i år. Det vil si at positive koronaprøver går gjennom en analyse som kan påvise hvilken virusvariant den positive prøven har.

Foreløpig har ikke noen av prøvene laboratoriet har analysert vært av den nye omikron-mutasjonen.

Iren Høyland Löhr, avdelingsoverlege ved medisinsk mikrobiolog på Stavanger universitetssjukehus, opplyser at sykehuset analyserer alle positive koronaprøver for å se hvilken mutasjon av viruset som sirkulerer i befolkningen.

Egen omikron-prøve

Löhr forklarer at de tidligere har etablert PCR-analyser som er rettet direkte mot kjente mutasjoner i aktuelle varianter som for eksempel delta-varianten, som har vært dominerende i Norge siden den først ble oppdaget i april i år.

– Hvis en positiv prøve ikke inneholder deltavirus kan det være en annen variant, deriblant omikron. Da vil prøven bli tatt videre til en ny målrettet mutasjons-PCR og deretter helgenomsekvensering, som viser hvilke mutasjoner viruset i prøven har, og dermed hvilken virusvariant det er.

En helgenomsekvensering kan ta mellom tre til sju dager. PCR som er rettet direkte mot ulike mutasjoner går raskere og gir en tydelig indikator på hvilken mutasjon det er snakk om.

Bildet er tatt på mikrobiologisk laboratorium på SUS i desember 2020. Ingeniør Kjersti Skaar setter nye prøver inn i analysemaskinen. Til venstre fagleder Tonje Merethe Røssland.

Alfa, delta, omikron

Ved utgangen av november ble mutasjonen omikron påvist i Norge. FHI jobber med å innhente mer informasjon rundt varianten, som ble oppdaget i Sør-Afrika. Det er for tidlig å si om hva slags konsekvenser den nye varianten kan få for smittesituasjonen i Norge.

– Vi vet at viruset gir økende smitte i Gauteng i Sør-Afrika og er dominerende der nå. De neste dagene vil bli viktig for å forstå viruset bedre og vurdere betydningen av den nye varianten, sier Frode Forland i FHI i en pressemelding.

Da delta-varianten ble påvist i Norge i april i år overtok den raskt og alfa-varianten forsvant. Löhr opplyser at omikron ser ut til å kunne smitte lettere enn tidligere varianter, inkludert alfa og delta.

Laboratoriet analyserer alle koronaprøver. De positive prøvene blir videre analysert for å finne ut hvilken virusvariant personer er smittet av.

Vil sannsynligvis overta

– Varianten har svært mange endringer, mutasjoner, i viruset. Veldig mange av disse endringene er i det viktige spike-proteinet på overflaten av viruset. Vi tror det kan gi økt smittsomhet, men vi vet foreløpig ikke om omikron vil medføre mer alvorlig sykdom hos de som blir smittet.

Bare 24 prosent av befolkningen i Sør-Afrika er fullvaksinert, men andelen som har naturlig beskyttelse etter tidligere infeksjon er vurdert til å være langt høyere.

– Europa er i en annen situasjon enn Afrika. Mange faktorer spiller inn, men sannsynligvis vil omikron overta.

Preben Aavitsland er overlege i FHI. Han opplyser at det vil komme mer informasjon om omikron-varianten så fort FHI vet mer.

Tre store usikkerhetsmomenter

Overlege i FHI Preben Aavitsland, mener det er tre store usikkerhetsmomenter med den nye virusvarianten:

Hvor alvorlig sykdom gir den?

Hvor mye mer smittsom er den?

Hvor mye dårligere beskytter vaksinasjon mot den?

– Det er grunn til å være årvåken. Foreløpig ser det ikke ut til at den gir mer alvorlig sykdom, men at den sprer seg lettere. Vi regner også med at de vaksinerte trolig fortsatt er godt beskyttet mot alvorlig sykdom.

– Det var også stor usikkerhet da delta-varianten kom. Hva er ulikt nå?

– Vi er tidligere ute nå og kan ha et håp om å forsinke etableringen av varianten i Norge.

– Hvordan kan kommuner på best måte slå ned omikron-utbrudd?

– Det er med streng isolering av de smittede, rask og grundig smittesporing av deres nærkontakter og streng karantene av disse. Dette er strategien nå. Vi ønsker å forsinke etableringen av denne varianten i Norge til vi får vaksinert alle over 65 år med tredje dose, og få mer kunnskap om varianten. Dette vil vi fortsette noen uker fram til det er klart at det ikke er mulig å stoppe varianten.