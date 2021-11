Landbruksministeren vil øke erstatningen til bønder rammet av fugleinfluensa

Landbruks- og matministerminister Sandra Borch vil øke erstatningssatsene til fjærfebønder som er rammet av fugleinfluensaen.

Landbruksminister Sandra Borch vil øke erstatningen til bønder som må avlive fjærkre på grunn av fugleinfluensautbruddet.

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

– Dette er en svært alvorlig situasjon for norsk fjærfenæring. Satsene som brukes til å beregne den erstatningen produsentene får for fjærfe som blir avlivet på grunn av fugleinfluensa, skal økes, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) i en pressemelding.

Den siste uken er det bekreftet tilfeller av fugleinfluensa hos to besetninger med verpehøns i Klepp kommune i Rogaland. Alle de 7.500 hønsene i hver av de to besetningene er avlivet.

Borch sier at hun vil gi økningen av satsene tilbakevirkende kraft.

Satsene ble sist revidert i 2014, og Borch har nå gitt landbruksforskningsinstituttet Norsk institutt for bioøkonomi et hasteoppdrag om å ferdigstille nye erstatningssatser for fjærfe.

– De som har fått sine dyr avlivet på grunn av fugleinfluensa før de nye satsene er endelig klare, vil få etterbetalt denne økningen, sier Borch.

Borch vil fredag ha et møte med næringen for å drøfte situasjonen.

Meldingen fra landbruksministeren er gode signaler, mener leder Bjørn Gimming i Norges Bondelag.

– Vi har spilt inn at satsene ikke svarer til bondens kostnader og tapte inntekter, og da er det bra at statsråden er lydhør og tar grep, sier han.

For at bøndene skal ha tillit til de inngripende tiltakene, er det viktig å få kostnadene dekket, understreker bondelagslederen.