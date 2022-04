Bollestad kritiserer justisministeren

KrF-leder Olaug Bollestad mener justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) bør takke frivillige som hjelper ukrainske flyktninger, ikke klandre dem.

KrF-leder Olaug Bollestad mener frivillige fortjener ros for å hjelpe ukrainske flyktninger ut av grenseområdene.

Mehl har gjentatte ganger advart mot å overlate hjelpearbeidet til privatpersoner.

Det får Bollestad til å reagere.

– Det er jeg dundrende uenig i, sa Bollestad i sin åpningstale til KrFs landsstyremøte fredag.

Hun viste til at Mehl har vært opptatt av at det trengs kontroll og systemer for uttak av flyktninger for å forhindre menneskehandel, og at hun derfor har vært kritisk til at frivillige hjelper flyktninger bort fra grenseområdene.

– Kjære justisminister. Vi er mer enn fem uker inn i en grusom krig. Og ennå er ikke systemene og kontroll på plass. Da mener jeg ærlig talt at justisministeren ikke kan klandre alle de frivillige som gjør en innsats, sa Bollestad.

– De bør i stedet ha takk for å ha hjulpet folk, justisminister. Og ikke refs.