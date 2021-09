Oscar Svensen er død

Minneord: Det kom en trist melding forrige søndag. Vår alltid tilstedeværende bassist Oscar Svensen døde fredag 17. september 78 år gammel.

Aftenbladet

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Han var en stolpe og et fundament i Stavangers jazzmiljø over en lang periode. Uten ham hadde det vært et skrøpelig jazztilbud i Stavanger. Han spilte med stort sett alle jazzband i byen.

Med ham har en veteran i jazzmiljøet gått bort, og vi er mange musikere som er takknemlige for å ha kjent og spilt med Oscar. Folk som har vært til stede på konserter som Jazzilade og Jazz i Timeglass og alle de andre stedene han spilte, vil nok også huske Oscar med glede som den musikeren og den muntre og hyggelige personen han var.

Her er et lite utdrag av Oscar sin deltakelse i Jazzmiljøet i Stavanger.

Oscar var med å starte Stavanger Blues Reunion i 1982, sammen med Eva Espensen, Rolf Hinderaker og Arne Dybdahl. Han var med i oppstarten av

Bohemian II Jazzklubb på Korvetten og lørdagjazzkafeen på Nytorget (som startet i 1974). Han spilte på lørdagsjazzkafeen på Nilsen og Wold og Naboen sammen med Arthur Gillies, Per Hausken, Knut Wedø og Eva Espensen. Han spilte lenge i Stueensemblet på Skjenkestuen. Han spilte i minst 10 år i Bobortunity og han hadde livsmedlemskap på Jazzloftet. Han spilte i Jazziladene og Jazz i Timeglass. Han spilte også lenge sammen med Eva Espensen i Swing og Sweet med blant annet Knut Wedø, Arne Dybdahl, Bjørn Haukland og Åge Jan Jensen som bl.a. spilte seks år på jazzfestival i Tversted i Danmark. Oscar og Arne ble i grunnen et uatskillelig musikerpar, som hadde kjent hverandre fra barnsben av. Oscar på bass og Arne på trommer, mange uforglemmelige stunder.

For en del år siden trakk Oscar seg tilbake fra aktiv musikkliv, men det var alltid «ei freastund» til å slå av en prat, og le litt og mimre litt med muntre historier og god jazz. Han var en jazzentusiast og glad i jazzmiljøet i byen.

Det blir tomt etter Oscar, vi er mange som vil savne ham, og vi vil minnes ham. Han var en skikkelige musiker og goe mann. Hvil i fred vår venn.

Takk Oscar.

Eva Espensen og Olav Hauso