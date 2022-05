Blink i Ryfast-fotobokser er falsk alarm

Flere bilister har ifølge Strandbuen i det siste reagert på at de blinker fra de monterte fotoboksene i Ryfylketunnelen når de passerer.

Skiltet som varslet automatisk trafikkontroll ved inngangen til Eiganes- og Hundvågtunnelen i fjor, ble tatt ned. Men snart kommer de opp igjen.

Elisabeth Bie Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Er den varslede automatiske trafikkontrollen (ATK) i gang uten å ha vært varslet på forhånd?

Nei da. Ifølge Statens vegvesen er fotoboksene fortsatt i testfasen. Noen dato for når de skal tas i bruk er ennå ikke bestemt. Og når det skjer vil datoen varsles i god tid på forhånd.

Nasjonal koordinator Jørgen Bysveen i Statens vegvesen sier til Strandbuen at årsaken til at startdato fortsatt ikke er bestemt, er at de venter på avklaring om ATK i Hundvågtunnelen.

Aftenbladet har tidligere skrevet at Hundvågtunnelen og Eiganestunnelen sannsynligvis får fotobokser for såkalt punkt-ATK. Det vil si at de måler hastigheten når bilen passerer fotoboksen.

Ryfylketunnelen skal derimot få ATK med strekningskontroll. To fotobokser, med drøye 13 kilometers avstand fra hverandre, måler gjennomsnittsfarten på alle bilene som passerer, og alle bilene blir tatt bilde av. Men de som har holdt for høy gjennomsnittsfart, får et kraftig blink når de passerer den siste boksen.