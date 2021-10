Stengt vei i Suldal: Rassikring i det blå

Store steinblokker hagler stadig over asfalten, men samferdselsministeren gir ingen signaler om at den nye regjeringen vil framskynde rassikring av Rogalands farligste vei. Det er også usikkert om fylket kommer til å forskuttere penger for å få fortgang.

Riksvei 13, den indre stamveien på Vestlandet, er sperret av et stort steinskred ved Lovraeidet i Suldal.

Tor Inge Jøssang Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Torsdagens store steinskred skjedde på riksvei 13, den indre stamveien på Vestlandet. Strekningen omtales som Rogalands farligste vei, men raset traff asfalten rett sør for Rødsliane, hvor det er planlagt rassikring med tunnel.

– Blir det fortgang i rassikringen nå som Ap/Sp er i regjering?

Aftenbladet har stilt spørsmålet til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Sp) og får skriftlig svar via seniorrådgiver Henrik Jonassen.

– Jeg har stor forståelse for at mange som daglig kjører langs rasfarlige strekninger synes det er tøft. Når det går ras, ser vi også hvor farlig det kan være. Derfor har vi sagt i Hurdalsplattformen at vi skal ta initiativ til at det sammen med fylkeskommunene utarbeides en nasjonal gjennomføringsplan for ras- og skredsikring. Dette gjelder alle riksveier og fylkesveier med høy og middels skredfaktor. Vi tar rassikring på alvor, og dette er noe vi skal jobbe med aktivt i årene som kommer, heter det fra statsråden.

Ny tunnel ligger i utgangspunktet langt fram i tid. I Nasjonal Transportplan er det satt av 200 millioner kroner i første seksårsperiode, og 696 millioner i den siste perioden. Dette er et riksveiprosjekt som staten har ansvaret for, men Rogaland fylkeskommune har sagt seg villig til å forskuttere utbyggingen, hvis staten forplikter seg til å stille opp med midler i første planperiode.

Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) har vært flere ganger i Rødsliane. Her i 2020 med Anne Synnøve Gustavson i NAF, som har aksjonert flere ganger. Pollestad var også med i september.

Pollestad vil løfte prosjektet

Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) har tidligere tatt til orde for at den forrige regjeringen skulle sørge for rask og effektiv rassikring av den livsfarlige strekningen. Nå forsvarer Pollestad det generelle svaret fra den nye statsråden.

– Vi har lagt bak oss årevis der riksvei 13 er blitt nedprioritert. Så jeg forstår at han etter 14 dager er litt generell i formuleringene. Formelt ligger jo prosjektet langt frem i tid etter forrige regjerings prioritering i transportplanen. Så vi må derfor lokalt ta et initiativ for å legge en mer konkret plan for å få løftet dette prosjektet fremover. Det vil Sp og jeg gjøre så raskt som mulig, lover Pollestad.

Også Arbeiderpartiet dro fram rassikring i Rødsliane i valgkampen, frontet av Tom Kalsås – som er ny i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Signalet den gang var at Ap har tenkt å finne løsninger sammen med lokale myndigheter slik at prosjektet kan realiseres.

Usikkerhet rundt forskuttering

NTP ble vedtatt før sommeren. Det ligger inne midler i første planperiode, slik fylkeskommunen har som forutsetning for å bevilge penger på forskudd. Aftenbladet har spurt Alexander Rügert-Raustein (MDG), leder av fylkessamferdselsutvalget, om hva som er grunnen til at ingenting har skjedd.

– Det jeg har forstått er at man jobber med avklaringer. Spørsmålet er om det som ligger inne i første planperiode er sikkert nok til at fylkeskommunen kan få lov til å forskuttere. Mest sannsynlig er ikke startbevilgningen stor nok til at vi kan gå for forskuttering. Som innebærer å ta over en viss risiko. Men dette er ikke avklart. Vi mangler kunnskap. Derfor har det ikke skjedd noe. Det er noen lovmessige begrensninger og vi må avvente hva fagfolk og jurister sier. Ellers hadde vi fått saken allerede, forklarer MDG-toppen.

Han synes det er flott at regjeringen vil ta initiativ til utarbeiding av en ras- og skredsikringsplan i dialog med fylkeskommunene.

– Det som er viktigere er at regjeringen kommer med en forpliktende og rask avklaring om vurderingen til Tom Kalsås holder mål: At oppstartsmidlene for Rødsliane som ligger i første del av NTP gir tilstrekkelig juridisk forankring til at Rogaland fylkeskommune kan innfri lovnaden sin om å bidra til forskuttering av prosjektet, legger han til.