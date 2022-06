Gjesdalpolitikere jobber for å la bommen på Øvstabø bli stående

Det er ikke «beine veien» å forlenge et bompengeprosjekt, men politisk flertall i Gjesdal gjør et forsøk. Resultatet kan blir flere år med bompenger i Hunnedalen.

Bomsatsene på Øvstabø har steget betydelig siden dette bildet ble tatt. Prisen for personbil uten autopass-avtale er nå 62 kroner.

Bomstasjonen på Hunnedalsveien, fylkesvei 45, har krevd inn bompenger siden 2004. Planen er at bommen skal ned 15. april 2024.

Dette kan det imidlertid bli en endring på.

Kommunestyret i Gjesdal vedtok denne uken nemlig å gå i dialog med både fylkeskommunen og Sirdal kommune om en forlengelse av bompengeperioden for å kunne finansiere ytterligere tiltak langs Hunnedalsveien.

– Null tro på egen politikk?

Det var Vidar Nedrebø (Sp) som løftet saken. I sin interpellasjon skriver han at utbedringer på veien vil bli stående i kø sammen med andre viktige prosjekt hvis bommen fjernes i 2024. Han mener mulighetene for midler til fylkesveien som går mellom Ålgård og Sirdal vil bli sterkt redusert.

Hans forslag var derfor at Gjesdal kommune tar initiativ overfor fylkeskommunen om en forlenging av bompengeinnkrevingen.

– Forslaget fra Sp kan jeg vanskelig lese som noe annet enn en erkjennelse av null tro på at egen politikk fungerer. Sp styrer altså i Gjesdal, Sp styrer i Rogaland som eier fylkesveien, og Sp sitter i en regjering som angivelig skal satse på fylkesveier. Men så lite tro har de på egen politikk, så lite tro har de på gjennomslag blant sine egne, at de må be om en «gave» fra bilistene, for ellers vil ikke veien bli ytterlige utbedret. Det er en fallitterklæring, sier Roy Steffensen til Aftenbladet.

Steffensen er både stortingspolitiker og møter fast i kommunestyret i Gjesdal for Frp.

Roy Steffensen (Frp) vil ikke forlenge bompengeperioden på Hunnedalsveien.

Kaller bomprosjektet en suksess

Ordfører Frode Fjeldsbø (Ap) sa i sitt svar på interpellasjonen at bomprosjektene på fylkesvei 45 har vært en suksess.

– Men å utvide et bomprosjekt som allerede er utvidet én gang, som da vil bli en bompakke 3, er ikke beine veien. Det tar tid å utarbeidet det grunnlaget som skal til for å få Stortinget sin godkjenning, og det må etableres en enighet mellom to kommuner og to fylkeskommuner, sa Fjeldsbø.

Han foreslo å gå for et litt løsere vedtak fordi bompenger er omdiskutert, og fordi han regner med at Sirdal ikke er særlig lystne på en forlengelse.

– Vi kjenner heller ikke holdningen til verken Rogaland eller Agder fylkeskommuner, sa Fjeldsbø.

Han fikk hele kommunestyret med seg på å ta initiativ til et møte med fylkeskommunen om framtidige forbedringer av fylkesvei 45.

Han fikk også flertall for at forlenging av bompengeperioden skal vurderes som et alternativ i dette møtet. Dette forslaget fikk 20 stemmer.

7 stemte imot (Frp, MDG, og to i Høyre).

Tiltakene er allerede finansiert

Samferdselsutvalget i fylket vedtok allerede tidligere i vår å la bommen på Øvstabø bli stående til 2024 selv om selv om utbedringene av veien som ligger i den så kalte Gjesdalpakken er utført og finansiert – to år før tiden.

Midlene som kreves inn fram til da, skal brukes på fem mindre tiltak langs veien. Det er beregnet at bommen vil dra inn om lag 35 millioner kroner til dette formålet.

De siste ti årene er registrert over 120 skredhendelser, overvannsproblemer ved flom, sig i veibanen og dårlige grunnforhold under veien. Det er også registrert 12 trafikkulykker med personskader på fylkesvei 45 det siste tiåret.