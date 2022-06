«Frekkhetens nådegave»: Politiansatte reagerte kraftig på politimesters blogginnlegg «Frekkhetens nådegave.» «Mangel på respekt.» «Systemet er PILL råttent.» Da politimester Hans Vik skrev en intern blogg om en øvelse før pinse, tok det fyr i de politiansattes kommentarfelt.

Det er snaut to uker siden Politimester Hans Vik i sin ukentlige blogg roste gjennomføringen av den store kontraterror-øvelsen Gemini. Formuleringene hans utløste et ras av reaksjoner. Rundt 20 politiansatte hadde til dels svært kritiske innlegg mot politimesteren og ledelsen under fullt navn. Ett av de mest kritiske innleggene hadde rundt 200 likes.

«Det ender nok opp med at hver og en må møte på teppet for å bli skjelt ut. Skjer det må du ha med en tillitsvalgt og skru på båndopptakeren», skrev en tjenestemann under politimesterens blogg.

Politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt skriver at han er glad for at de ansatte ytrer seg.