«Break them up»

– Vi har ett selskap som forsøker å eie internett, kommunikasjonsplattformer og digital handel. Vi må bryte dem opp».

Den amerikanske politikeren Alexandria Ocasio-Cortez er blant flere politikere som mener at tech-giganten har for mye makt. Hun hevder at Facebooks oppkjøp, kopiering eller ødeleggelse av konkurrenter er et hinder for demokratiet og folks privatliv.