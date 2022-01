Stanley Wirak: – Vi har ikke klart å temme viruset helt ennå, men vi har heller ikke latt viruset temme oss!

I nyttårstalen takker ordfører Stanley Wirak for innsatsen og omsorgen som er vist i Sandnes i 2021.

Sandnes-ordfører Stanley Wirak sier at 2021 har vært et krevende år, men at han er optimistisk for 2022 og framtiden: – Husk at den gode hverdagen vil komme tilbake igjen – vi kan bare ikke si helt nøyaktig når.

