Tor Sekse til minne

Minneord: Tidligere banksjef Tor Sekse døde den 14. november, 91 år gammel. Med han har en bauta i norsk sparebankvesen gått bort.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Han vil bli husket for sin helt avgjørende innsats i forbindelse med etableringen av Sparebanken Rogaland i oktober 1976. Sammenslutningen av tidligere 22 selvstendige sparebanker til Sparebanken Rogaland (nå Sparebank1 SR-Bank) var et pionerarbeid som svar på et økende behov for en slagkraftig sparebank i en region preget av økonomisk vekst. Hver for seg var sparebankene for små til å betjene de mange bedriftene som var i sterk vekst. Det var en frykt for at de dominerende forretningsbankene ville gjøre dype innhogg i det regionale finansmarkedet gjennom sine filialer.

Ingen så denne trusselen klarere enn Tor Sekse.

Han var sekretær for den nasjonale Bankkomiteen av 1960, hvor han hadde stor innflytelse og ivret for å styrke sparebankene gjennom fusjoner. Som banksjef i Stavanger Sparekasse fra 1965 ventet han ikke lenge før han gjorde sine første framstøt. Men motstanden mot fusjoner var stor. Han var med i den såkalte Områdekomiteen som leverte sin innstilling i 1967 om konkrete planer for fylkenes sparebankstruktur. Sparebankforeningen forsøkte å få fortgang i saken i 1971 gjennom det såkalte Myrvoll-utvalget, også det med Sekse som medlem.

Tor Sekse var en strategisk, langsiktig tenkende leder. Han var overbevist om at tiden arbeidet for sine synspunkter. Det fikk han rett i, men syntes det gikk vel tregt. Sparebankene hadde på det tidspunktet en styringsstruktur som la dårlig til rette for endringer. Da Sparebanken Rogaland endelig ble etablert, fikk den en innovativ organisasjonsmodell. En tradisjonell fusjon ble bygd rundt den dominerende banken. Den nye banken var annerledes organisert etter en fusjonsmodell som forutsatte likeverdighet blant de 22 fusjonerte bankene, og med etablering av en ny fellesadministrasjon og fellesstyre. Tor Sekse var den selvfølgelige administrerende direktør, med et samlet ansvar for de tilsluttede bankene. Hans beslutningsmyndighet var imidlertid i stor grad delegert til avdelingsbankene. Denne modellen var nok den eneste akseptable for flere av bankene, men konfliktene kom snart som en boomerang i fanget til Sekse. Den største banken, Stavanger Sparekasse, mente seg overstyrt, og ville ha en mer selvstendig rolle. De øvrige bankene sluttet imidlertid rekkene rundt Sekse. Sparekassen mobiliserte voldsomt, både mediene og det lokale borgerskap. Sekse sto rakrygget i stormen, og vant etter hvert fram med sitt syn. Det er antakelig ingen overdrivelse å si at uten hans utholdenhet kunne banken vært historie etter få år.

Slik gikk det heldigvis ikke. Banken ble i stedet en foregangsbank på mange områder, og flere banker sluttet seg til. Pioneren Sparebanken Rogaland ble en modell for andre sparebankfusjoner i Norge. Banken var tidlig ute med teknologiske nyvinninger, og bygde raskt ut et omfattende nett av minibanker og bankterminaler i butikken. I en mannsdominert bransje var likestilling en prioritet; det ble bl.a. satt i gang lederkurs for kvinner. Kursene førte til flere kvinner i ledende stillinger. På åttitallet fornyet banken markedsføring av banktjenester, spesielt overfor ungdom. Tor Sekse støttet helhjertet opp om disse innovasjonene. Han var også interessert i kultur, og sponset Kammermusikkfestivalen helt fra starten. Den dag i dag spiller visstnok Truls Mørk på en cello som ble kjøpt av banken.

Som sjef var Tor Sekse raus og tillitsfull. Han tenkte langsiktig og strategisk, og hans synspunkter bygde på grundige analyser. Det ga en særegen trygghet i det daglige arbeidet. Han var også trygg på seg selv, og framhevet aldri sin egen person. Det var banken og fellesskapet som gjaldt. Regionen og norsk sparebankvesen har mye å takke Tor Sekse for.

Martin Gjelsvik