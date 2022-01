Konflikt med rektor endte med at kvinnen ble om­plassert av Stav­anger kommune. Nå går hun til retten og krever sin gamle stilling tilbake

– Det verste er at jeg ikke blir trodd og at jeg ikke blir ivaretatt som arbeidstaker, sier kvinnen. I fjor ble hun omplassert til en annen skole, etter at hun leverte varsel om trakassering fra rektor ved skolen hun jobbet ved.

En kvinne ansatt ved en skole mener hun er utsatt for gjengjeldelse fra Stavanger kommune, etter at hun varslet om det hun opplevde som trakassering fra rektors side. Kvinnen ble omplassert til en annen skole – nå går hun rettens vei for å få oppreisning og jobben sin tilbake. Kommunen står på at omplasseringen er nødvendig.

