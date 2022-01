Undervariant av omikron oppdaget i Rogaland

I Rogaland har omikron med spikemutasjonen R346K gitt opphav til en smitteklynge, skriver FHI. Denne varianten er så langt ikke oppdaget andre steder i landet.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Vi ser kun tilfeller i Rogaland nå, men kan ikke utelukke at den også er andre steder i landet. SUS gjør en stor innsats i å sekvensere virus fra Rogaland og leverer tidsriktige data til FHI. Dette er til stor hjelp for oss når vi skal vurdere virussituasjonen, sier Karoline Bragstad, seksjonsleder for influensa og annen luftsmitte i FHI.

R346K er en undervariant av omikronvarianten. Dette betyr at viruset har tilegnet seg en ekstra mutasjon i spike-proteinet som kan bidra til at antistoffer ikke så godt kjenner igjen viruset eller at gjenkjennelsen blir noe redusert. Viruset I Rogaland er en import og har ikke utviklet seg i Norge.

– Viruset endrer seg hele tiden og vil prøve å unngå immunitet. Det er ikke uvanlig at slike mutasjoner oppstår, forklarer Bragstad.

– Når slike mutasjoner oppstår, følger vi litt ekstra med for å se om viruset kan ha et smittefortrinn i en ellers godt immunisert befolkning og om viruset vil spre seg videre. Mutasjonen forekommer i en liten andel av omikronvirusene globalt.

FHI skriver i en rapport at de fleste tilfellene av omikron-varianten de første ukene etter julebordutbruddet på Aker brygge i Oslo, er videresmitte fra dette utbruddet. Smitten har spredt seg til flere fylker.

– En rekke andre importhendelser med omikron ser ut til å ha gitt smitte i Norge i etterkant, og det begynner å tegne seg nye klynger, skriver FHI.

Mandag var 75,6 prosent av de analyserte koronaprøvene ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) omikron-varianten. Det er en klar økning fra forrige uke, da 59 prosent av tilfellene skyldtes omikron.

