392 politisaker med ung gjerningsperson henlagt

I løpet av årets sju første måneder har politiet henlagt 392 saker der gjerningspersonen var under 15 år.

Leder for Konfliktrådet i Sør-Vest, Kirsten Borsheim.

Hilde Moi Østbø Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en økning på 18 prosent, fra 331 saker i samme periode i 2021.

Den kriminelle lavalder i Norge er 15 år.

Leder for Konfliktrådet i Sør-Vest, Kirsten Borsheim, forteller at det er viktig at alle som er i tett kontakt med ungdom samarbeider godt, slik at man får tatt tak i problemer tidlig, før ting eskalerer.

– Politiet må gjerne sende over flere henlagte saker når gjerningsperson er under 15 år. Samtidig ønsker vi oss en tettere dialog med skolene, slik at man kan få løst problemene før situasjonene resulterer i større lovbrudd, skriver hun i en pressemelding.

Videre trekker Borsheim frem at konfliktråd er en særlig egnet måte å håndtere konflikter i ungdomsmiljøer.

– Barn og unge skal kunne leve i det samme lokalsamfunnet og gå på skole og fritidsaktiviteter uten å være redde for å møte hverandre. Konfliktrådet bidrar til å gjøre dette mulig ved at de unge selv får finne gode løsninger.

Saker som omhandler unge under 15 år handler mest om mindre tyveri, skadeverk, vold, trusler og hensynsløs adferd/digitale trusler.