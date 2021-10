Jorden er deilig både på Jørpeland og i Sirevåg

JULETEGNEKONKURRANSEN: Fristen er ennå flere uker unna, men tegningene begynner å komme. Det er tydelig at mange har klare ideer når de skal tegne sin versjon av «Deilig er jorden».

Sju år gamle Live Maria Astad Oltedal fra Jørpeland var en av de første som leverte til årets tegnekonkurranse.

– Hva betyr det at dere ikke tar imot tredimensjonale arbeider?

En lærer fra Jæren ringer og spør. Han vil gjerne delta med klassen sin, men har merket seg at vi ikke kan ta imot tredimensjonele arbeider.

– Vi tenker å lage collage, ser du.

Helt flott, selvsagt! Men det er vanskelig å ta imot skulpturer og større tredimensjonale arbeider som lett kan bli ødelagt i frakt og på utstilling. Derfor har vi regelen. Collager, derimot, eller relieffer og liknende er helt innenfor.

Hvert år får vi mange spennende arbeider av denne typen – lenker som henger langs veggen, stjerner som henger fra taket, fyrstikkesker som males og limes på papir og inneholder små hemmeligheter.

Likevel: De aller fleste deltakerne sender oss bilder på ark – store og små.

Sju år gamle Live Maria Astad Oltedal fra Jørpeland var en av de første som leverte sitt arbeid; en stor tegning som tydelig viser at det er mye på jorden hun synes er deilig: Live Maria har tegnet skog og tivoli, snømann og fisketur, blomster og leirbål, stjernehimmel og regnbue og mer til.

Tiåringen Agnes Oltedal har tegnet sin deilige jord på denne måten.

10-åringen Agnes, som også heter Oltedal til etternavn selv om hun bor i Sirevåg, har også tegnet et flott naturbilde: Her plukkes det sopp, her gresser sauene, her svømmer fisken i elven.

Og vil ha mer, tusenvis av bilder vil vi ha – julemotiver, tegninger som tar utgangspunkt i klima og miljø, alt det flotte vi har, alt det vi kan miste, hvordan julen feires andre steder, hvordan den ble feiret tidligere, hvordan julen og jorden blir i framtiden... «Deilig er jorden»-temaet har nesten ingen grenser; «tider skal komme», «slekt skal følge slekters gang», «tonen fra himlen», engler og hyrder og himmel og jord.

Vi gjenter reglene og litt praktiske tips

Fire grupper

Vi deler inn i fire grupper:

Barn i førskolealder, første og andre klasse.

Elever i tredje, fjerde og femte klasse.

Elever i sjette og sjuende klasse, samt ungdomsskolen.

Gruppearbeider (laget av tre eller flere personer).

Slik sender du inn

Fristen er satt til torsdag 18. november. Da må bidraget være hos Aftenbladet, for juryen skal bruke den helgen til å vurdere arbeidene. Bidrag som kommer for sent, blir ikke vurdert.

Bidrag kan leveres i Mediegården, Nykirkebakken 2, 4013 Stavanger. Åpningstider 8–15.30.

Bidrag kan også sendes i posten. Da må dere bruke denne adressen: Stavanger Aftenblad, postboks 229, 4001 Stavanger. Husk å merke konvolutten «Deilig er jorden».

Og husk at vi må ha bidraget seinest torsdag 18. november!

Vi kan dessverre ikke ta imot større tredimensjonale arbeider.

Gode tips

Bruk ark uten striper, ruter og hull.

Ikke brett arket for å plass i konvolutten.

Ta gjerne bilde av tegningen, så har du den som et godt minne. Vi returnerer nemlig ikke alle tegningene (se mer info under).

Husk å skrive navn, alder og adresse med tydelige bokstaver bakpå tegningen. Hvis du sender inn sammen med resten av klassen eller skolen, må du også passe på at arbeidet er tydelig merket med navn, klassetrinn, skole og skolens adresse. Dette er veldig viktig, for hvert eneste år får vi bidrag som kunne blitt premiert – men som mangler viktig informasjon.

Premier og utstilling

Vi premierer flere arbeider i hver klasse, og alle premierte bidrag blir stilt ut i Mediegården i Stavanger i god tid før jul.

De premierte arbeidene blir returnert. Premierte arbeider som ikke kan sendes i posten, må hentes innen utgangen av februar. Ikke-premierte arbeider kan hentes innen 31. desember.

Juryen består av Hilde Thomsen, Hege Vatnaland, Bjørn Mike Boge, Unni Aano, Ellen Andersen og Anita Tjemsland – illustratører, formingslærere og billedkunstnere.

Noe mer?

Ikke annet enn dette: Lykke til – send oss din versjon av «Deilig er jorden»!