Flomskader for langt over 100 millioner

Totalt har forsikringsselskapene fått inn over 1500 skademeldinger. Drøyt halvparten av disse er kommet inn til de to store skadeforsikringsselskapene. - For vår del regner vi med om lag 30 millioner, fordelt på 430 saker. Men bildet kan endre seg drastisk, hvis det dukker opp skader på bedrifter eller andre større bygg, sier assisterende informasjonsdirektør Emma Elisabeth Vennesland i If Skadeforsikring.

Flest skader i Agder

Hun forteller at de aller fleste skadene er i Vest-Agder, da særlig i distriktet Lyngdal og Farsund. - Om lag 15-20 prosent handler om Rogaland. Vi har fått melding om skader fra Haugesund i nord til Moi i sør, sier hun. Kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige melder om totalt 450 skader som er meldt inn fra helgen og til midt på dagen tirsdag. Selv om det er færre som melder skade i dag enn i går, forventer vi at antall skader vil øke de nærmeste dagene, sier Arne Voll.

Tallene gjelder skader på eiendom, bil og båt.

De fleste av disse er vannskader på hus og andre bygninger. Mange kunder melder om kjellere fylt med vann, sier Voll.

Av skadene på bygninger er 115 registrert i Rogaland, 145 i Vest-Agder og 30 i Aust-Agder.

Ser man på kommuneoversikten i Rogaland for Gjensidiges del, er det kommet inn 19 skademeldinger fra Sandnes, 17 fra Stavanger, 14 fra Karmøy og 13 fra Vindafjord. Fra Egersund og Sokndal, der vannstanden har vært rimelig høy, er det foreløpig bare registrert henholdsvis 4 og 5 skader hos Gjensidige.

Veier stenges

På Sørlandet har Veitrafikksentralen mistet totaloversikten over stengte veier.

– Vi har oversikt så langt det lar seg gjøre, men vi får stadig meldinger om veier som kan åpnes igjen eller om nye veier som må stenges, sier trafikkoperatør Leif Christensen ved Veitrafikksentralen til NTB. Når det blir mulig å ferdes som normalt igjen i Agder-fylkene, tør ikke Vegvesenet å spå.

Flomrekorder

I løpet av helgen og mandag falt det dobbelt så mye nedbør over Aust- og Vest-Agder som det vanligvis gjør i løpet av hele september eller oktober. Det har ført til ekstremt høy vannføring og omfattende skader i de to fylkene. Kjellere er fullstendig oversvømmet av vann og flere store industribygg er også skadd av vannmassene. Fædrelandsvennen skriver tirsdag at folk fortsatt er helt isolert ved Drangsholt utenfor Kristiansand, som følge av at Topdalselva renner over sine bredder.

– I Tovdalsvassdraget har vi registrert det høyeste vannføringsnivået siden målestart i 1896. Den andre rekorden er satt i Mandalsvassdraget, men der vet vi at det var en større flom i 1892, sier Anne Fleig, vakthavende meteorolog i flomvarslingen, til NTB.