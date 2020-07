Ny E39 kan bli billigere å bruke for bilistene

I innstillingen til ny E39 dukker ordet «optimalisere» opp. Betyr det at hvis motorveien mellom Ålgård og Lyngdal bygges smartere, slipper bilistene unna med mindre bompenger?

Arbeidet med ny E39 er i full gang fra sørsiden. Bildet er fra Mandals-traktene. Foto: Nils Bernt Ringe/Nye Veier

Vegvesenet har levert sin innstilling til departementene. De anbefaler en blanding av R1 og R2 i Rogaland. En gang til høsten kommer det endelige vedtaket fra regjeringen. Innstillingen bygget på 110 høringsuttalelser, den står derfor sterkt og mye tyder på at veien havner omtrent der Vegvesenet nå anbefaler.

I innstillingen dukker det opp et litt kryptisk ord: «optimalisere». Det står i en litt krøkkete setning. «R2 forventes å kunne optimaliseres med reduserte kostnader i større grad enn R1.» Hva skjuler seg bak formuleringen?

– Siden vi stort sett har sett på R1, regner vi med at det finnes et potensial for optimalisering av R2, sier direktør Asbjørn Heierås i Nye Veier.

Han mener med andre ord at det kan være flere smarte ting å gjøre med R2 enn med R1. Det var R1 som «alle» trodde ville bli valgt. Derfor er denne traseen mer optimalisert enn R2. Smarte løsninger er billigere løsninger og kan altså bety mindre å betale for bilistene.

Folk i Rogaland reagerte negativt da det ble kjent at prislappen for en tur fram og tilbake til Dyreparken kunne ende på nærmere 1000 kroner i bompenger.

Dagens vei til Kristiansand er 208 kilometer lang. Den nye veien er beregnet til å bli rundt 170 kilometer. Det er lagt opp til at bilistene skal ut med mellom 30 og 35 prosent av pengene det koster å bygge veien. Prisen er sagt å bli 2 kroner og 90 øre kilometeren for bilistene.

Eigersund fikk viljen og sin R2 trasé. Den er kortere enn R1 og Aftenbladet blir fortalt i Vegvesenet at den derfor trolig er billigere å bygge. Altså en optimalisering. Det ligger i tillegg inne en annen besparelse her. Veien mellom Lomeland og Eigestad i Eigersund er optimalisert bort. Besparelse: 259 millioner kroner.

Den røde streken er den anbefalte traseen som nå ligger i departementene for endelig godkjenning.

Heierås i Nye Veier bekrefter at optimalisering kan bety mindre bompenger.

– Prislappen på veien kan bli mindre, men alt som skjer framover, skal skje i nært samarbeid med kommunene. Vi regner med at det dukker opp mange gode ønsker, og håper jo at det skal være ønsker som ikke fordyrer veien.

Dagens prislapp er på rundt 32 milliarder kroner.

Hva er det som kan få prisen ytterligere ned. To stikkord går igjen. Tunneler og bruer. Det er billigere å bygge en vei med færre bruer og tunneler.

Et annet stikkord er veibredde. Det har lenge vært snakk om en veibredde på 23 meter, men veien blir vesentlig mye billigere hvis bredden reduseres til 20 meter. Det kan virke som om Vegvesenet heier på en slik optimalisering. De skriver: «Over mange år har det vist seg at 20 meter er en god og sikker standard.»

Mange har også vært inne på at det må gå an å gjenbruke deler av den relativt nye veien over Kvineshei.

Så finnes det en problematisk side ved optimalisering. Det optimale for en vei kan fort bli over dyrket mark. Asbjørn Heierås i Nye Veier er tydelig på at det ikke er en slik optimalisering de ser etter.

Bjerkreim kjemper videre for den dyrere R1, men vil Bjerkreim være mer positiv til R2 hvis det viser seg at bilistene slipper unna med mindre bompenger.

– Nei, det er akkurat dette som går på akkord med slik vi tenker. Når vi jobber for flere tunneler, så er det jo nettopp for å unngå at veien havner på dyrket mark. Vi er ikke ute etter at det bygges en billigst mulig vei hvis det går på bekostning av andre interesser, sier ordfører Kjetil Slettebø (Sp).