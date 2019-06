– Jeg ville ikke sagt jeg var blodfan, men det er jo veldig stas å møte ham. Jeg har sett flere filmer med ham, forteller 19 år gamle Hanne Nilsen fra Bryne.

Hun satt og spiste middag på Byrkjedalstunet sammen med mormoren sin, da den amerikanske skuespilleren Channing Tatum, kjent fra filmer som «21 Jump Street», «Magic Mike» og «She’s the Man», kom inn i restauranten.

– Jeg reagerte først på at det var noen som snakket amerikansk. Så så jeg at det var Channing Tatum som sto og forsynte seg med mat. Jeg sa til mormor at jeg trodde det var ham, men gjorde ikke noe mer med det da.

Etter maten gikk vi innom butikken og ut til parkeringsplassen den veien. Der møtte vi ham og følget hans. Han stod og pratet med noen, og jeg ville ikke være uhøflig å bryte inn. Til slutt spurte jeg om å ta bilde sammen, og han sa ja, sier hun.

Nilsen var trolig den eneste som fikk foreviget møtet med kjendisen på Byrkjedalstunet.

– Det var ikke så mange andre der - det er jo tirsdag. De som var der så ut som turister som tok bilder av andre ting, som naturen rundt, forteller hun.

– Byrkjedalstunet er kanskje siste plassen jeg hadde forventet å møte en så stor kjendis, legger hun til.

Det er ikke kjent hva formålet bak Tatums besøk i Norge er. Dagbladet skriver at 15 år gamle Vilde Bertelsen møtte skuespilleren i Setesdalheiene søndag.