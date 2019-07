Sandnes Havn får penger til landstrøm

– Regjeringens mål er å halvere utslippene fra innenriks skipsfart innen 2030, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

– Da må vi blant annet bygge ut strømanlegg med fornybar energi i havnene, som kan erstatte dagens dieselaggregater. Gjennom Enova satser regjeringen nesten 600 millioner kroner på at skipene skal få strøm fra land når de ligger til kai. Da reduserer vi klimagassutslipp, lokal forurensning og støy.

Fakta: Hva er Enova? Enova SF er et statsforetak eid av Klima- og miljødepartementet og finansiert av Energifondet. Enovas mål er å redusere klimaglassutslipp i henhold til landets klimaforpliktelser og økt innovasjon for å takle overgangen til lavutslippssamfunnet.

Nå følges dette utspillet opp med konkret handling. Sandnes Havn KF mottar 3 millioner kroner av Enova og Klima- og miljødepartementet for å utvide og legge til rette for en mer klimavennlig havn.

Sandnes Havn flyttet til et moderne havneanlegg i Luravika august 2016. Det er her det nå skal bygges et nytt landstrømsystem samtidig som kaien skal utvides med 60 meter.

– Midlene er til god hjelp, selv om vi må bidra med betydelige midler selv for å få det til, opplyser en blid Kjell Ove Karlsson. Han er kontorleder i Sandnes Havn KF.

I samme slengen legger han til at havnen nå også har seriøse planer om å montere solcellepaneler. Havnen ønsker å bli så selvforsynt på strøm som mulig på dagtid.

Utbyggingen av landstrømsystemet vil være tilpasset standarden for lavspent landtilkobling. Slik kan anlegget i hovedsak være vertskap for offshore- og supply-fartøy som bruker mye strøm, selv om havnen også vil være klar for landstrøm til tradisjonelle lasteskip. Spenning og frekvens på anlegget vil være på 440V/60Hz og 690V/60Hz.

Sandnes Havn er et kommunalt eid foretak og en sentralt brikke i handel av stykkgods som stålprodukter, betongelementer, byggevarer og utstyr til oljeindustrien. Den er lokalisert tett opp til et av Norges største næringsområder og har 600 skip innom i året.