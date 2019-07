Anne Kristin Bruns skammet seg over sønnens altoppslukende aktivitet. Så tok hun grep.

– Unnskyld, Mattias! Unnskyld for at jeg ikke brydde meg med å forstå interessen din.

Anne Kristin har sagt det så mange ganger før de siste årene, men blir ikke helt ferdig med ordet «unnskyld».

Mattias begynte å interessere seg for gaming allerede i barnehagealder. Bilspillet «Need for speed, hot persuit 2» var hans første møte med spillverdenen. Uskyldig og egentlig ganske trivelig, mente foreldrene. Gutten spilte i stua, de voksne hadde full kontroll. Så utviklet interessen seg til andre spill, til Gameboy og til pc. Mattias ble tenåring og oppdaget «World of Warcraft», som i 2010 var på sitt største med 12 millioner abonnenter. Spillet tok ham fullstendig med storm og slukte mesteparten av hans fritid.

Og hobbyen kom til å prege hele familien.

Asbjørn Johannes (2) overvåkes døgnet rundt

Gutten må overvåkes 24 timer i døgnet. I en leilighet på Kalvskinnet får toåringen fra Jæren et tilbud som er enestående i norsk sammenheng.

– Det er på Jæren vi har livet vårt. Men vi bare låste døra og reiste fra hjemmet og katten. Vi hadde ikke noe valg.

«Øystein! Øystein! Vent!»

Øystein Geithus Husby var 30 år da han 12. november 2016 tok farvel i en tekstmelding til sin bror. 13 dager senere ble han funnet. Da hadde hundrevis av personer og flere etater og fagmiljøer vært involvert i letingen. Og i sentrum for det hele sto en fortvilet familie.

Hvert år tar over 500 personer sitt eget liv. Hvordan reagerer vi som samfunn når en blant oss velger å forsvinne? Kan vi gjøre noe for å oppdage selvmordsplaner? Og hva var viktig for de som har overlevd selvmordsforsøk, og i dag har gode liv?

Kommentar: – Alle sterke krefter, trussamfunn, ideologiar og religionar har ei bakside. Denne også.

I mai var prinsesse Märtha Louise og Sjaman Durek på Clarion Hotel i Stavanger for å holde sitt foredrag. Etter to timer gikk de av scenen til stående applaus fra publikum.

Aftenbladets debattredaktør, Solveig G. Sandelson, skriver at de to legger en uforsvarlig stor bør på syke mennesker og mener det er umoralsk.

«Det er ei tung bakside av alt som var fint og nyttig på Clarion».

Jørn Bjørn Augestad har vært i alle verdens land. Hvilke var de beste? Og hvor drar han aldri tilbake?

13. mars 2019 på Seychellene en afrikansk øygruppe i Det indiske hav. Da var det gjort.

Jørn Bjørn Augestad fra Finnøy satte jublende «check» på det siste landet i FNs offisielle oversikt over verdens land.

193 er det av dem. 29-åringen teller i tillegg med to land som har observatørstatus: Vatikanstaten og Palestina. Altså 195 på hans liste.

Hvilke land har han hatt de beste matopplevelsene i? Hvor ligger de beste strendene? Og hvilke land havner på topp og bunn når han skal rangere landene fra de eventyrlystnes perspektiv?