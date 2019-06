VM i Stavanger i fare hvis norsk sjakk sponses av spillselskap

Før helgen ble det kjent at pengespillgiganten Kindred Group, som blant annet eier Unibet og er registrert på Malta, har tilbudt sjakkforbundet en svært lukrativ samarbeidsavtale på fem år.

Forslaget skal behandles på Norges Sjakkforbunds kongress i begynnelsen av juli.

Trekker støtten

– Stavanger Ap krever at Norges sjakkforbund sier nei til avtalen med Kindred Group – om Magnus Carlsen skal få spille sjakk-VM på hjemmebane i Stavanger neste år, sier Kari Nessa Nordtun, partiets ordførerkandidat.

Stavanger er av Norges sjakkforbund utpekt til nasjonal søkerby til mesterskapet, og er foreløpig eneste by som har vist konkret interesse for mesterskapet. Kommunen har allerede sagt ja til å bevilge 5 millioner kroner til planlegging av søknad og gjennomføring av mesterskapet, og støttet søknaden om en statsgaranti på 20 millioner kroner.

Nå vil Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Stavanger, Kari Nessa Nordtun, umiddelbart trekke tilbake den tidligere innvilgede støtten på 5 millioner kroner – og stanse bruk av alle offentlige midler til mesterskapet. Formannskapet behandler torsdag kveld tertialrapporten for kommunens økonomi. Ap vil der foreslå at de 5 millionene heller brukes til å løse pengemangelen i Stavangerskolen.

-Kampanje for spill

- Det er uaktuelt for oss å bevilge 5 millioner kroner og på den måten legge til rette for at Norges sjakkforbud skal få en veldig synlig arena for å drive kampanje for utenlandske spillselskaper og deres politiske kamp for å få komme sterkere inn på det norske markedet. Det er sterkt beklagelig at Norges sjakkforbund vurderer å inngå en slik avtale som den med Kindred Group, sier Nessa Nordtun.

Fredrik Refvem

Hun forventer samtidig at nåværende Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H) umiddelbart henvender seg til egen regjering for å gi klar beskjed om at Stavanger ikke er interessert i verken mesterskapet – eller at det skal gis grønt lys til en statsgaranti på ytterligere 20 millioner kroner – om Norges sjakkforbund velger å ta imot 50 millioner fra et utenlandsk spillselskap.

- Det er bred politisk enighet i Norge om at vi ikke ønsker at utenlandske selskaper skal få lovlig innpass på spillmarkedet. Også idretten er klare på at de ønsker å beholde dagens ordning, sier Nessa Nordtun.

Sette foten ned

– Stavanger har jo blitt selve sjakkbyen i Norge. Gir dere slipp på denne statusen nå?

- Stavanger kommune satser på sjakk, og er stolte arrangører av «Altibox Norway chess», arrangert av lokale ildsjeler som har samlet verdens beste spillere i byen vår siden 2013. Støtten til dette arrangementet står fast. Vi er en stor tilhenger av sjakksporten, men med forbundets ukritiske jakt etter mer penger så må vi sette foten ned for hvor fellesskapets midler skal brukes, sier Nessa Nordtun.

Kjell Madland, daglig leder i Altibox Norway Chess, sier at sjakkforbundet uansett ikke er tiltenkt noen rolle i et sjakk-VM i Stavanger.

Carina Johansen

– Skandale

– Det er vi som er arrangør. Sjakkforbundet er bare med fordi departementet krever at de støtter søknaden om statsgaranti. Derfor er det svært overraskende for oss, det som nå skjer. Vi har jo ingenting med denne avtalen å gjøre, sier Madland.

Han sier han har stor forståelse for at politikerne reagerer på avtalen med spillselskapet.

– Det gjør vi også, og det ville jo være en skandale hvis det er sjakkforbundet som bidrar til å velte sjakk-VM, sier han.

– Hva betyr det hvis Ap skulle få flertall for å trekke tilbake kommunens 5 millioner?

– Nei, da er det ikke så mye vits å jobbe videre med dette. Vi har kort tid fram til søknadsfristen går ut 25. juli. Det vil være problematisk å skaffe nye midler til veie på så kort varsel, sier Madland.