65-åring tiltalt for å ha befølt sykepleier

Tre dager er satt av til rettssaken mot den 65 år gamle mannen, som blant annet er tiltalt for å ha foretatt en seksuell handling med noen som ikke har samtykket til det.

Forholdet som danner grunnlaget for denne tiltaleposten skjedde i april 2016, i forbindelse med at en sykepleier skulle ta røntgen av tiltalte. Da skal 65-åringen ha befølt fornærmede.

Strafferammen for befølingen er bot eller fengsel inntil ett år.

Ubegrunnet rop om hjelp

Rettssaken mot 65-åringen er berammet til Dalane tingrett og starter 7. oktober. I retten vil tiltalte også få anledning til å forklare seg om det påtalemyndigheten mener er «et ubegrunnet rop om hjelp».

Ifølge tiltalen, som er tatt ut av statsadvokat Asbjørn Eritsland, skal 65-åringen en gang i september i fjor ha ringt AMK og opplyst at naboen hadde forsøkt å ta livet av ham. Han sa at han blødde fra halsen og foten og at han lå der og blødde i hjel.

Nødetater rykket ut til adressen. Da de kom frem, viste det seg at meldingen var falsk.

I løpet av sju måneder skal tiltalte ha ringt nødnummeret 113 15 ganger uten at han hadde et reelt behov for hjelp.

Trusler

65-åringen er også tiltalt for ved bruk av vold eller trusler å ha forsøkt å forhindre polititjenestemenn til å foreta en tjenestehandling.

Ifølge påtalemyndigheten slo tiltalte gjentatte ganger i en politibil, samtidig som han truet polititjenestemennene som skulle kjøre ham til politiarresten.

Videre er han tiltalt for å ha truet med å sende den russiske mafiaen på en rådmann i fylket.

Til sist er 65-åringen tiltalt for plagsom eller hensynsløs atferd. Ifølge tiltalen skal han jevnlig ha skjelt ut leger og sykepleiere på en legevakt i distriktet. Også ansatte på et kommunehus i regionen skal ha opplevd mannens vrede.

Misforståelser

65-åringens forsvarer, advokat Anne Kroken, sier til Aftenbladet at det nok er mye i saken som er rene misforståelser.

Rune Vandvik

– Noe av dette er resultat av et reelt behov for hjelp. Annet er forsøk på spøk og overhodet ikke alvorlig ment, sier Kroken.

Etter hennes oppfatning er andre forhold igjen misforstått og betydelig overdrevet

– Jeg mener dessuten at noe av dette er tatt helt ut av kontekst, sier Kroken.