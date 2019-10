Den nye makta begynner på topp

Den nyvalgte ordføreren Kari Nessa Nordtun (Ap) i nye Stavanger tok først med seg noen blomster opp til sitt nye kontor. Stoler og datamaskin og sånne ting fikk vente.

Jarle Aasland

Ordfører, varaordfører, gruppeledere og andre sentrale politikere fra både posisjon og opposisjon skal ha kontorer i øverste etasje i administrasjonsbygget i Olav Kyrres gate 23. Enn så lenge er lokalene ganske tomme, bare med noen border her og der, og ledninger som ligger bortover i gangene.

Tirsdag var det likevel innflyttingsfest med kake og kaffe. Dagen etter det første kommunestyremøtet, med valg av ny ordfører og varaordfører, var det bare rett og rimelig at kaken hadde påskriften «Hurra, vi greide det».

Jarle Aasland

Nå starter arbeidet.

– Jeg for min del er overlykkelig over at vi nå kan starte det politiske arbeidet. Jeg er drittlei av å jobbe med fordeling av verv, sier Mímir Kristjánsson, gruppeleder i Rødt, og får humring og nikk tilbake fra den andre lederne i flertallspartiene.

– Nå blir det kake for nye kontorer og ny politikk, sier ordføreren og stikker spaden i kaken. – Vi har mye viktig arbeid foran oss. Vi skal blant annet styrke eldreomsorgen etter mange kutt, vi skal øke rammene for skolene og innføre skolemat.

Jarle Aasland

De neste fire årene skal flertallet bestående av Ap, Rødt, SV, Sp, MDG og FNB styre nye Stavanger.

Nedenfor kan du se hvilke politikere som skal sitte fast i formannskapet, fem hovedutvalg og utvalg for arbeidsliv og lønn.

Fakta: Formannskapet 1. Kari Nessa Nordtun, leder, Ap 2. Dagny Sunnanå Hausken, nestleder, Sp 3. Dag Mossige, Ap 4. Sølvi Ona Gjul, Ap 5. Arnt-Heikki Steinbakk, Ap 6. Farhia B. Nur, Ap 7. Frode Myrhol, FNB 8. Leif Høybakk, FNB 9. Daria Maria Johnsen, MDG 10. Mimir Kristjansson, R 11. Eirik Faret Sakariassen, SV 12. John Peter Hernes, H 13. Sissel Knutsen Hegdal, H 14. Kristen Høyer Mathiassen, H 15. Elin Schanche, H 16. Leif Arne Moi Nilsen, Frp 17. Christine E. Hartvigsen, Frp 18. Henrik Halleland, KrF 19. Jan Erik Søndeland, V

Fakta: Utvalg for by- og samfunnsutvikling 1. Frode Myrhol, leder, FNB 2. Anders F. Bentsen, nestleder, Ap 3. Farhia B. Nur, Ap 4. Viivika Ramsland, FNB 5. Thomas Bendiksen, MDG 6. Sara Nustad Mauland, R 7. John Peter Hernes, H 8. Cille Ihle, H 9. Jarl Endre Egeland, H 10. Mats Danielsen, Frp 11. Kjartan Alexander Lunde, V

Fakta: Utvalg for miljø og utbygging 1. Rune Askeland, leder, MDG 2. Linda S. Krüger, nestleder, Ap 3. Benedicte Solaas, Ap 4. Håkon Fossmark, MDG 5. Lars Peter Endresen, FNB 6. Birger Wikre Hetland, Sp 7. Egil Olsen, H 8. Ingebjørg Folgerø, H 9. Leif Arne Moi Nilsen, Frp 10. Grete Kvalheim, Frp 11. Jan Erik Søndeland, V

Fakta: Utvalg for helse og velferd 1. Sølvi Ona Gjul, leder, Ap 2. Kjersti Dybvig, nestleder, R 3. Ayub Mukhtar, Ap 4. Sverre Uhlving, Ap 5. Leif Høybakk, FNB 6. Ingrid Kristine Aspli, SV 7. Sissel Knutsen Hegdal, H 8. Nils Petter Flesjå, H 9. Kari Raustein, H 10. Anne Kristin Vik Bruns, KrF 11. Karl W. Sandvig, Pp

Fakta: Utvalg for oppvekst og utdanning 1. Eirik Faret Sakariassen, leder, SV 2. Daria Maria Johnsen, nestleder, MDG 3. Frode Berge, Ap 4. Ida Bøe, Ap 5. Lotte Hansgaard, Ap 6. Jone Andersen, FNB 7. Erlend Jordal, H 8. Nina Ørnes, H 9. Kristoffer Sivertsen, Frp 10. Mette Vabø, V 11. Marie Ljones Brekke, KrF

Fakta: Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog 1. Arnt-Heikki Steinbakk, leder, Ap 2. Bjarne Kvadsheim, nestleder, Sp 3. Ine Haver, Ap 4. Øyvind Jacobsen, Ap 5. Stian Tjensvold, FNB 6. Ingeborg Sanner, R 7. Kjell Erik Grøsfjeld, H 8. Stine Emilsen, H 9. Morten L. Asbjørnsen, H 10. Tor Bernhard Harestad, Frp 11. Ann Kristin Vik Bruns, KrF