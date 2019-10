Bane Nor stoppes av Bane Nor om grønt operatak og høyhus på Bryne

Nå er prosjektet litt et av flere som må vente på traseen for et mulig dobbeltspor mellom Sandnes og Nærbø.

– Jeg ser for meg at en kommunedelplan for sporet nå kan bli behandlet og vedtatt i 2022, sier næringssjefen i Klepp, Kåre Strand, som har frontet saken for regionen.

I høst kom planleggingen av dobbeltsporet nemlig inn i statsbudsjettet med 21 millioner kroner. Og fra før har de seks kommunene Stavanger, Sandnes, Klepp, Time Hå og Eigersund, samt fylkeskommunen, sendt samme beløp til staten, slik at Bane Nor kan gå i gang med det som er omtalt som «Jærens viktigste prosjekt».

Time blar opp for å få en fortset­telse av dobbelt­sporet

Rekordvekst: Nesten 1 million flere reiste med Jærbanen i 2018

Aros arkitekt

– Får vi likelydende vedtak om trasévalget i alle kommunene, vil det bety at utbygginger både ved stasjonene og langs linja kan vedtas samme år, i 2022, sier Strand.

Utfordringene er de samme rundt Ganddal stasjon, Øksnevadporten, Klepp stasjon og Nærbø som på Bryne. Mange vil bygge. Ingen får grønt lys før byggegrensene til dobbeltsporet er streket opp.

Vil ha avklaring nå

Time kommune prøver likevel nå å avklare hva Bane Nor mener Bane Nor Eiendom kan bygge på selskapets egen tomt på Bryne. Eller om prosessen for det spektakulære byutviklingsprosjektet på Kinoplassen må stanses. Det spesielle er at det statlige foretaket både er utbygger og innsigelsesmyndighet i sin egen sak.

– Det hadde vært en fordel om de hadde snakket mer sammen, kommenterer kommunalsjef Bjørn Meling.

– Prosjektet ble startet da Bane Nor Eiendom hadde en annen eier (NSB), og man hadde den gang litt andre rutiner for avklaringer overfor Jernbaneverket. Nå jobber vi bedre og tettere sammen, slik at de lokale planmyndighetene skal få forente planer fra oss, svarer Nicolay Schreuder prosjektdirektør i region sør/vest i Bane Nor Eiendom.

Selskapet eier tre fjerdedeler av kinoplassen og står sammen om utbyggingen gjennom Sandtangen 2 AS, der Dekk 1 grunder Arne Stangeland og sønnen Jone har 50 prosent og den andre halvdelen eies av tidligere ordfører i Sandnes, Geir I Mykletun og hans kollega Astrid Nærheim. Alle forente kvadratmeter for å skape liv i det glemte kvartalet. Også Time kommune sa seg villig til å gå inn med ett dekar av sin eiendom i den privat/statlige utbyggingen, slik at planen omfatter et område på åtte mål, hvorav 2,9 mål er byggeområde. Politikerne fulgte opp og ga aksept både for konseptet og for at et høyhus kan ligge på kinoplassen.

Aros arkitekt

Bryne går for fire nye høyhus

Får gå videre med operatak på Bryne

Nye signaler fra Bane NOR?

Da planforslaget 30. august i fjor ble lagt fram for lokal utvikling, med positiv innstilling fra rådmannen, ble det uventet trukket. Årsaken var at utbygger venter på ny avklaring mellom Bane Nor og Bane Nor Eiendom, opplyste utvalgets leder Petter Lorentz Stabel (Frp). Det skjedde etter at det statlige foretaket hadde deltatt i prosessen i flere år.

– Vi fikk signaler om at Bane Nor ville fremme innsigelse, og da nytter det ikke å fremme en plan, sier prosjektets leder Geir I. Mykletun.

Fakta: Dobbeltsporet Suksess: Stavanger-Sandnes ble åpnet i november 2009, og har gitt en stor vekst i passasjertallet. I 2018 reiste over 4,3 millioner med Jærbanen, 854.000 flere enn året før. Hva skjer: Regjeringen har bedt Jernbaneverket planlegge dobbeltspor til Nærbø. 22 kilometer. I høstens forslag til statsbudsjett er 21 millioner kroner satt av til planlegging. Samme beløp er sendt til staten i et spleiselag mellom Stavanger, Sandnes, Klepp, Time, Hå og Eigersund og fylkeskommunen, slik at Bane Nor nå er i gang med det som er omtalt som «Jærens viktigste prosjekt». Pris: Ingen penger er satt av til byggingen. Pris ble anslått til 8-10 milliarder og en utbygging må vedtas i Nasjonal transportplan. Vekst: En tidligere analyse antyder at dobbeltsporet kan gi 10 millioner reisende årlig i 2030.

Han har oppfattet at Bane nor nå krever 30 meter byggegrense til et framtidig dobbeltspor, ikke 20 meter som de har planlagt etter. I tillegg skal Bane Nor ha en annen oppfatning av bruken av området; at de vil ha kinoplassen som et nytt knutepunkt for Bryne jernbanestasjon og ikke et utbyggingsområde, etter det Mykletun erfarer.

Ba om møte, fikk ikke avklaringer

I sist måned inviterte Time kommune seg selv til et møte med etaten.

«Det ble ingen endelige avklaringer. Vi har bedt om å få en skriftlig tilbakemelding fra Bane Nor for å ta beslutninger for om vi skal gå videre med planarbeid og fremme saken på nytt eller stanse prosessen.» Heter det i referatet.

Bane Nors kontaktperson på møtet Maarten Nandrup Stellemo vil ikke kommentere om etaten vil komme med nye signaler for utbygginger langs dobbeltsporet, som på kinoplassen, men ber om å få spørsmål sendt skriftlig, som han siden henviser videre til Bane Nor Eiendom, som altså er utbyggeren:

– Vi er ikke kjent med at området ved kinoplassen er tenkt som en integrert del av ny stasjon eller som nytt kollektivknutepunkt, sier prosjektdirektør i Bane Nor Eiendom, Nicolay Schreuder.

Dropper ikke ny kinoplass

Men også han viser til at Jernbaneloven setter krav til byggegrense, og at man er særlig påpasselig med å opprettholde avstandskravene, der ny jernbaneinfrastruktur er under planlegging slik som på Jærbanen.

– Dobbeltsporets kurve inn mot Bryne stasjon vil bli avgjørende for hvordan det kan bygges på Kinoplassen. Denne kurven henger også sammen med resten av traseen, og dermed kommer vi ikke videre før hele traseen er klar. Men målet er å fortsatt å jobbe frem et bykonsept som legger til rette for arbeidsplasser, handel/service og boliger tett på selve stasjonen, forsikrer Bane Nor Eiendoms prosjektdirektør.

De har heller ikke lagt død planene om et nytt kvartal med et høyt hotell og fire slanke blokker med rundt 90 leiligheter, midt på jernbanestasjonen på Bryne. Men dette er som det var i 2014, bare en mulighetstudie for hva som kan gjøres på en attraktiv tomt når dobbeltsporet er på plass.