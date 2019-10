Mor Ganddal trapper ned etter 50 år i butikk, men bydelen blir snart størst i Sandnes

Siden 2010 har Ganddal vokst med over 2000 innbyggere. Det gjør den til den nest raskest voksende bydelen i Sandnes etter den langt nyere bydelen Bogafjell, som har vokst med rundt 3000 innbyggere på samme tid.

– Da min svigerfar, som bodde på andre siden av Ganddal, skulle opp til Lundehaugen for å starte butikk i 1966, var det ingen som trodde det ville gå bra. Nå har den butikken vokst seg ut av sitt eget skall, sier Ingfrid Marie Sigurdsen (70).

Jon Ingemundsen

Lørdag stengte dørene på den gamle Kiwi-butikken i Hoveveien på Ganddal. Samtidig sa Ingfrid Marie takk for seg etter over 50 år på samme sted. Nå skal hun bli pensjonist.

Tre dager senere er Ganddals mor, som hun blir kalt, høyt og lavt inne i den nye Kiwi-butikken et par hundre meter lenger borte i gaten. At det er slutt, er hun likevel klar på.

– Det er vemodig, men det er en tid for alt. Nå er det en ny epoke, og en ny butikk. Da er det på tide at jeg gir meg, sier Sigurdsen.

– Gir du deg frivillig?

– Systemet er rigget slik at det ikke er lov å ha med seg mor når man åpner en ny butikk, sier hun spøkefullt.

Skaivju

Blir størst i Sandnes

I 2019 bor det ifølge Sandnes kommune 8240 personer i Ganddal bydel. Det gjør den til den tredje største bydelen etter Austrått (9061) og Lura (8674).

Befolkningsprognosene til kommunen viser imidlertid at bydelen, på bakgrunn av boligreserven vil bli den største bydelen i 2026 med 9953 innbyggere. I 2035 vil det ifølge prognosene bo hele 12.243 mennesker i Ganddal.

Massiv utbygging og en befolkningsvekst på 49 prosent innen 2035, gjør at den gamle dagligvarehandelen i Hoveveien har sett seg nødt til å utvide.

Torsdag klokken 10.00 åpner en 1850 kvadratmeter stor Kiwi-butikk like ved Hoveveien. Like i nærheten ligger en Rema 1000-butikk og bensinstasjonen Uno X, som begge åpnet i november i fjor, samt Obs Bygg som åpnet ny butikk på 7500 kvadratmeter i mars i år.

– Hele tilgjengeligheten vokser. Rema 1000 har solgt godt siden de startet, uten at vi har gått ned i omsetning, sier butikksjef Kjetil Sigurdsen.

Han står med hendene i kryss og lener seg mot frysedisken. Meningene om norsk handelspolitikk og om Ganddal bydel er sterke. Journalisten får ikke med seg alt.

Han er mer opptatt av fortiden til Kiwi-sjefen. Som tidligere Bryne-spiller hadde nemlig Sigurdsen rekorden som den yngste målscoreren i den øverste divisjonen i Norge, med sine 16 år og 207 dager i 27 år før den ble slått av Håkon Lorentzen i 2013.

Skal omsette for 100 millioner

I 1995 tok han over etter mor Ingfrid som kjøpmann i butikken på Lundehaugen. Den gang var det Rimi. I 2005 ble det Kiwi, butikkjeden i Norgesgruppen som er oppkalt etter de første to bokstavene i etternavnet til grunnleggerne Tor Kirkeng og Svein Wike.

Da omsatte butikken på Ganddal for rundt 20 millioner kroner i året. I 2018 omsatte den for nærmere 70 millioner. Neste år sikter Sigurdsen enda høyere, for den nye butikken som er bygget i tre med sedum (bergknapp) på taket.

– I 2020 er målet å omsette for 100 millioner kroner, sier Sigurdsen, som er født og oppvokst like i nærheten av butikken.

Starter byggingen av 250 nye boliger

Daglig leder i Team Bygg Ingvar Sikveland, som de siste årene har ferdigstilt 145 leiligheter og rekkehus i Sørbø/Hove sier det er en enorm etterspørsel etter bolig i bydelen. Neste år starter trolig byggingen av opptil 250 boliger til på det som tidligere har vært en del av tomten til Hove plantesalg.

– Alt vi har bygget de siste åtte årene har vi solgt. Vi har god tro på at det skal være rom for mer, sier Sikveland.

I løpet av oktober skal utbyggingsplanene 1. gangsbehandles i kommunen. Sikveland håper på 2. gangsbehandling før jul. Målet er å komme i gang med byggingen i løpet av neste år.

– Vi har ikke helt tatt stilling til når det skal legges ut enda, men det ligger i kortene at det må gjøres noe i løpet av neste år, sier han.

Skolen må utvides

Siden første spadestikk ble tatt i 2010 har et helt nytt boligområde vokst fram i Sørbøhagane på Ganddal. Bak dette omfattende utbyggingsprosjektet står Sandnes tomteselskap, Optimera, Block Watne, Kruse Smith Eiendom og Øster Hus.

I området, som ligger mellom Hoveveien, E39, Stokkelandsvatnet og Sørbø skole er det per september 2019 tatt i bruk 391 boliger. I tillegg er over 100 boliger under bygging.

Her er også to barnehager bygget, og ifølge skolebehovsplanen til Sandnes kommune, skal det i kommende økonomiplaner settes av midler til å foreta utvidelser ved enten Sørbø eller Ganddal skole.

I fjor fikk også Ganddal en ny snarvei til E39.

Ifølge utbygger Kruse Smith, har det vært et jevnt salg av boliger på feltet, med et snitt på cirka 50 boliger i året.

De er nå på en vei inn i en fase med salg og bygging av rundt 300 leiligheter, men har også 80 småhus (rekkehus/eneboliger) under planlegging.

Venter på ny rekord fra Ganddal

Det er også regulert inn tomt til både kirke, BOAS og bofellesskap, som er avhengige av kommunale bevilgninger for å bli bygd. Kjøpmann Sigurdsen gleder seg over befolkningsveksten i Ganddal.

– Det er kjekt. Nå er det mer innflyttere enn folk som er herfra, konstaterer Sigurdsen, som naturlig nok også er sterkt engasjert i Ganddal IL.

– Nå som rekorden din er slått, ser du noen talenter fra Ganddal som kan ta den tilbake til bydelen?

– Ikke foreløpig, men vi får se, avslutter den sindige butikksjefen.

Jon Ingemundsen

Fakta: Befolkningstall bydeler i Sandnes Per 30.09.2019: Austrått: 9061 Bogafjell: 7448 Figgjo: 2223 Ganddal: 8240 Hana: 8218 Høle: 975 Lura: 8641 Malmheim og Soma: 1593 Riska: 7293 Sandved: 6225 Stangeland: 7654 Sviland: 1315 Trones og Sentrum: 8360