Store skader på hus etter sprengningsuhell på Madlamark

Et hus på Madlamark har fått store skader etter et sprengningsuhell. Ingen personer skal være skadet. Politiet er på stedet.

Uhellet skjedde ifølge politiet i forbindelse med arbeid på nabotomten.

– Det er snakk om et uhell i forbindelse med et grunnarbeid. Det er gjort flere sprengninger der, men så har de møtt på en ny type bergart. Det har gjort at salven har gått av på en annen måte enn de hadde tenkt, sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Kurt Løklingholm.

Jarle Aasland

Det er Stangeland Maskin som utfører arbeidet på nabotomten. Ifølge HMS-sjef Olav Silde er det en salve som har truffet en husvegg.

– Steinmassene har lagt seg lenger frem enn det som var planlagt. Dermed har de truffet husveggen. Alt har skjedd innenfor avsperret område, og det var ingen personer i område når sprengingen skjedde. Det går også bra med arbeiderne, som blir følgt opp i henhold til våre rutiner, sier Silde.