Stavanger: Skeieturen

Foto: Kjell Helle-Olsen

Stavanger Turistforening

Kommune: Stavanger

Lengde: 8,1 kilometer. Én vei.

Varighet: 2 timer.

Skeieturen tar deg på hverdagseventyr gjennom Trollskogen og over forfedrenes grunn.

Sjøsprøyt, kystmiljø og kongsgårdbesøk du finner det på Hundvåg. Fra Hundvåghallen tar du deg gjennom idrettsanleggene, og over historisk kongsgrunn på Husabøryggen. Her har forfedre bodd i over 9000 år. På kulvert forserer du Hundvåg ring, og vandrer langs renseparken ned mot Skeisvika.

Turveien tar deg bratt opp gjennom et boligfelt og før du igjen hører bølgene slå mot svabergene. Frister det, finner du badestrender og lune viker i fleng. Saltneset med minner fra krigen passeres, før du dukker inn under trekronene i Trollskogen. Her kan du nyte nista med utsikt mot, men i fred for, travelheten i byen.

Du runder Forsvaret gjerdelangs, og følger grøntdrag og rolige seilskutegater og suger inn atmosfæren av tradisjonsrikt kystmiljø. Ved Bangarvågen kan du prøve skateboardet i den nye parken. Og havner du ikke på «galeien», er du snart tilbake ved utgangspunktet.

Les mer om turen og se turkartet på Ut.no