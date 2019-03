Væpnet aksjon i Stavanger sentrum

Torsdag kveld, like før midnatt, gikk væpnet politi til aksjon mot et hus ved Tinghuset i Stavanger sentrum.

– Vi leter etter noen i forbindelse med at en hendelse på Coop Extra-butikk i Klubbgata. En mann har opptrått såpass truende og aggressivt inne i butikken, at vi ønsker å fange ham opp, sier operasjonsleder i politiet, John Ask til Aftenbladet.

Ask bekrefter at politiet er bevæpnet med skjold og våpen.

– Vedkommende skal befinne seg inne i et hus, sier han.

Politiet er på plassen med tre patruljebiler.

En ambulanse er også parkert like ved.

Politiet har klokken 23.59 pågrepet mannen.

– Hendelsesforløpet var at mannen tok frem en kniv og var truende mot betjeningen i Prix-butikken, opplyser Ask like over midnatt.

Mannen ble gjenkjent av politiet på bakgrunn av beskrivelse. Han ble pågrepet i nærheten av egen bopel.