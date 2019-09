Spesiell dom etter tilfeldig sex i Frankrike: – Vi har det samme lovverket i Norge

Nylig ble et fransk selskap holdt ansvarlig da en av deres ansatte under en forretningsreise døde av hjerteinfarkt mens han hadde tilfeldig sex. – Folketrygdloven åpner for det samme i Norge, sier advokat Carl Gunnar Sandvold.