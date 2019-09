Rebellen sto på 19. plass, suste rett inn i kommunestyret

– Jeg takker alle som tror jeg kan gjøre en god jobb, lød det avdempet fra Hestvaag.

Han var en av flere som fulgte spent med da de endelige listene ble lagt fram i formannskapssalen på Bryne. Det er også disse listene som viser hvem som blir valgt inn i kommunestyrene fra de ulike partiene. (De står bak i saken)

Fintellingen viste også at sittende ordfører Reinert Kverneland igjen er kommunens mest populære politiker med 942 personstemmer og slengere.

Meldte seg ut i protest

Men Time-valgets største overraskelse var altså forfatteren fra Kvernaland. Han suste rett inn i kommunestyret fra 19. plass på lista til Ap, et parti han meldte seg ut fra, både på grunn av bomsaken og på grunn av det han mente var et kupp på nominasjonsmøtet til Ap, at dagens gruppefører, Lars Enevoldsen, ble vraket uten at han var orientert på forhånd.

Nå blir Ap-gruppa fire, ikke fem, fordi Svein F. Hestvaag akter å være helt uavhengig av blokker og parti.

– Jeg skal hele tiden gjøre det som er rett fra sak til sak, gjentok han tirsdag.

Uvanlig valgkamp

På forhånd la han ikke skjul på at han drev en uvanlig valgkamp, der målet var å klatre på valglista og kapre en plass fra en av sine tidligere partifeller. Dersom rundt 300 personer skrev hans navn på partiet de valgte eller ga ham et kryss på Ap-lista, ville han komme inn, var hans egen vurdering. Drømmesituasjonen var å komme på vippen i kommunestyret.

– Da skal jeg spille forhandlingskortet som om det var VM i poker, sa han før valget. Det slapp han. Hestvaag fikk 264 personstemmer og slengere.

De mest populære politikerne

Aps egen ordførerkandidat, Jone Edland, fikk dobbelt så mange; 524. Edland ble dermed en av de tre mest populære politikerne ved årets valg. Bare Høyres Reinert Kverneland og Høyres gruppeleder, Andreas Vollsund, hadde flere personstemmer og slengere, heholdsvis 942 og 594. Senterpartiets ordførerkandidat, Bjarne Undheim, fikk fjerdeplassen med 483 personstemmer og slengere.

Disse ble valgt inn:

SV: Ingrid Fiskaa, Beate Aasen Bøe.

V: Bjarte Solheim.

Sp: Bjarne Undheim, Ragnhild Stokka Dyngeland, Geir Pollestad, Jone Fosse, Ranveig Undheim.

MDG: Jon Torger Hetland Salte.

KrF: Sverre Risa, Unni Sirevåg Lende, Anders Undheim.

Frp: Petter Lorentz Stabel, Elisabeth Dysjaland, Thor Inge Kalberg.

Ap: Jone Edland, Maren Vardøy-Lie, Svein F. Hestvaag (uavhengig), Lars Enevoldsen, Kjell Olav Stangeland.

H: Reinert Kverneland, Andreas Vollsund, Frode Hagerup jr, Rein Harald Salte, Pål Undheim, Kirsten Oma Alstadsæter, Ole Jørgen Alstadsæter.