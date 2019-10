«I dag ringte en mann som hevder han er din far»

Emma-Sofia Olsson

Les også: Enveisbillett til Norge (først publisert 17. november 2018)

Sonja ble adoptert til Stavanger i 1977. De sa hun var kommet hjem. De sa hun var norsk.

Men Sonja føler seg ikke norsk nok. Var adopsjon eneste løsning? Sjekket de bakgrunnen før de satte henne på et fly mot Norge?

Hun får beskjed om at papirene hennes brant opp på et barnehjem. Ingen i Sør-Korea spør etter henne.

En morgen dumper en etterlengtet e-post ned i innboksen til Sonja Sun Johnsen: «Jeg tror vi har funnet foreldrene dine.»

Byens bølle og byggmester

Øyvind Ellingsen

Les saken: Byens bølle og byggmester (første gang publisert 7. juli 2018)

Han herser med folk, sa de. Truer med å drepe dem eller rive ballene av dem hvis de ikke gjør som han vil. Nei, absolutt ikke, svarte han; jeg er en blyg og sensitiv person som bare vil det beste.

Ingen kunne forholde seg likegyldig til Arne Rettedal. Han støtte folk fra seg, kontant og bryskt. Men han trakk andre mykt til seg, og ga dem ansvar og tillit. Han utfordret alle andre myndigheter enn dem han selv kontrollerte. Han ville ikke være jarl for noen riksfyrste i Oslo, men ble selv kalt Solkongen av Rogaland.

Karrieren endte i nederlag og brutte vennskap, men også i takknemlighet over alt han fikk til. Ingen kan overse sporene han satte. Årene da han styrte byen og fylket ble hetende Rettedal-epoken. Da han døde, gikk én formulering igjen i minneordene: Han var en mann for sin tid.

Fredrik (18) kjemper for klimaet: – I fremtiden håper jeg å kunne fortelle barna at selv om det var vanskelig, klarte vi å løse klima­proble­mene

Tommy Ellingsen

Les saken: Klimakjemperne (først publisert 27. juli 2019)

De voksne gjør ikke nok for å sikre fremtiden. Derfor gjør ungdommen opprør. De skolestreiker, demonstrerer og stiller krav. Og de får tyn fra voksne mannfolk i kommentarfeltene for engasjementet sitt.

– Det er greit at folk er uenig med oss, men når de sier at vi må kaste mobilen og bare spise brokkoli hvis vi skal engasjere oss for klima, da koker det i meg. Da blir jeg sint.

Hvem er de unge klimakjemperne og hvorfor står de sånn på for klimaet?

Møt fire unge mennesker som vil redde verden.