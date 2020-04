Film til støtte for lokale butikker sett av 755.000

– Det er dette du kjøper, du som handler alt du trenger på internett, sier Trond Ole Paulsen mens han går i koronatomme gater i Stavanger sentrum.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Så langt har filmen til Trond Ole Paulsen blitt sett 755.000 ganger på Facebook. 7800 har delt den. Foto: Facebook

Jone Østebø Journalist

Trond Ole Paulsen fra Stavanger hadde selv kjent på dårlig samvittighet de få gangene han hadde handlet på internett i stedet for i en fysisk butikk.

Da han for tre uker siden spaserte i triste, folketomme gater i Stavanger sentrum, gikk det opp et lite lys. Det var sånn det ville bli hvis alle handler på nettet.

– Jeg kjente et behov for å si ifra, og derfor laget jeg den filmen, sier Paulsen, musiker og kultursjef i Strand kommune, men bosatt i Stavanger.

I filmen snakker han om øde sentra, arbeidsledighet og tristere liv for alle dersom lokale butikker forsvinner. Derfor ønsker han å bevisstgjøre folk om at nedlagte butikker og tommer gater kan bli resultatet også på andre siden av korona hvis ikke lokale handelssteder blir brukt.

Se Facebook-videoen her:

– Hvis et flertall ønsker at alle blir sittende foran en skjerm, så må jeg bare registrere det. Men jeg vil ikke ha det sånn. Jeg vil gjøre mitt for å motarbeide det.

Delt mange tusen ganger

Så langt har filmen blitt sett 755.000 ganger på Facebook. 7800 har delt den.

– I tillegg har jeg sett en kar som har greid å koble filmen fra meg og lagt den ut. Han har 4500 delinger, så totalt er det over 10.000 delinger. Jeg er lettet over at det er en klangbunn for et slikt budskap, sier Paulsen.

Paulsen er ikke helt ukjent med nettvideoer som går viralt.

– Jeg laget en reklamevideo da jeg ga ut mitt forrige album. Da skjelte jeg ut folk som hører på musikk gjennom høyttaleren på mobilen sin. Den har 3 millioner visninger og 25.000 delinger. Men den fønket ikke særlig på salget. Jeg er fortsatt deltidsmusiker, sier Paulsen og humrer.

– Viktig å møtes

Han er spent på hva som vil skje når virussituasjonen er mer avklart og vi kan leve mer normale liv igjen.

– Kanskje har vi da blitt mer bevisste på hva som er viktig for oss. Jeg håper at folk greier å tenke mer langsiktig, i stedet for bare å være opptatt av å kjøpe noe litt billigere. Men det spørs. Jeg er ikke psykolog, men det ligger i dna-et vårt at vi skal møtes og være sammen. Vi mennesker eksisterer som art fordi vi organiserte oss i flokker. Jeg heier på alle plassene der folk møtes – ansikt til ansikt, skulder ved skulder, sier Paulsen.

Filmen har fått nesten 5000 reaksjoner og over 300 kommentarer, blant annet fra Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap).

– Jeg vil gi ros til Trond Ole. Han har et viktig perspektiv med seg i sin oppfordring. Altså ikke bare om næringsgrunnlag for butikkene i sentrum, men også at det er viktig for god folkehelse å omgås andre mennesker, og at de utrolig hyggelige ansatte i butikkene våre bidrar til nettopp dette, sier Nordtun til Aftenbladet.