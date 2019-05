Anført av Frp-leder Siv Jensen, ble bilister over hele landet i 2013 lovet at Frp i regjering skulle demontere bomringene alle som én. Lengst gikk daværende samferdselstalsmann Bård Hoksrud i Nettavisen:

«Jeg kan garantere at det blir bompengefritt over hele landet.»

Fasiten etter seks år i regjering er nedslående for alle som håpet at Frp skulle innfri løftene:

Ifølge Statens vegvesen har antallet bomstasjoner økt fra 170 i 2013 til 245 i 2018. En økning på 44 prosent.

Inntektene har i samme periode økt fra 8 milliarder kroner til 11 milliarder kroner i 2018. En økning på 37,5 prosent.

I lang tid har Siv Jensen og hennes partifeller sagt at «folk lukter ny asfalt». Med det håpet de at velgerne skulle bli så lykkelige over nye og bedre veier at det ville få dem til å se bort fra stadig flere og dyrere bomringer.

Men nå eksploderer motstanden mot bompengene, som ser ut til å kunne bli den store saken i årets valgkamp, skriver Aftenposten.

Fra bompengeaksjonene i Stavanger i fjor høst:

Bompengelisten kan komme på vippen

«Kan vi da sitte stille å se på at de som skal representere befolkning en gir oss en ekstraregning på opp til 36.000 kr i året pr. bil i husholdningen, samtidig som folk mister jobbene sine og næringslivet sliter?», heter det på hjemmesiden til bompengelisten i Bergen.

Eksempelet over gjelder Bergen, og bompengenivået varierer mye fra sted til sted.

Spesielt Frp har fått en svært brysom konkurrent som nå vokser kraftig på meningsmålingene. Listen kan komme på vippen i byer som Bergen og Stavanger etter valget. Fra august 2018 til april 2019 økte listens oppslutning på BTs målinger fra 0,6 til 16,9 prosent.

Carina Johansen / NTB scanpix

Forrige uke sa Carl I. Hagen at bompengesaken «sliter på mange i Frp».

– Vi er det eneste partiet som ikke vil ha bompenger, og så får vi skylden, sier han oppgitt.

En sentral Frp-kilde forteller at «det går ikke en uke uten at vi får klager og spørsmål om hvorfor bompengene øker».

Kilden sier partiet er rådvilt og sliter sentralt og lokalt med strategien: Skal de samarbeide, overse eller gå til motangrep mot Bompengelisten? Kopierer Bompengelisten Frps program, eller saboterer de regjeringspartiet?

«Folkeaksjonen NEI til mer bompenger» (FNB) ble stiftet i Rogaland i 2014. Ved kommunevalget i 2015 fikk den tre representanter i Stavanger bystyre.

Nesten halvparten av dem som sier de stemte Frp ved valget i 2017, sier at de nå vil stemme på (FNB) i Bergen. I Bergen vil nå flere menn stemme FNB enn Ap.

– Vi er helt klart et alternativ for folk som ikke er glad i bompenger og som ikke er så glade i Frp. Økte bompenger betyr mye mer enn mange får i lønnsøkning, sier Trym Aafløy, leder for Bompengelisten i Bergen.

Han mener listen tar velgere fra alle partier. Saken er så populær at Aafløy har måttet skaffe seg hemmelig telefonnummer.

– Folk ringer alle døgnets tider for å fortelle meg en bompengehistorie fra eget liv. Det blir rett og slett for mye, sier han.

Valgforsker: Uklart hvem som har ansvaret

I høst stiller aksjonen lister i følgende ti kommuner: Oslo, Bergen, Stavanger, Sandnes, Skien, Porsgrunn, Askøy, Sola, Klepp og Alver.

Og i følgende fire fylker: Rogaland, Vestland, Vestfold og Telemark, Viken.

En fersk måling for Bergens Tidende gir listen 5,7 prosents oppslutning og vippeposisjon i det nye fylkestinget Vestland.

– Bomlistens suksess gjør at de fleste forutsigelser om fylkestingsvalget må justeres, sier BTs valgekspert Johan Giertsen, som mener listen sender «sjokkbølger» inn i de etablerte partiene.

Valgforsker Bernt Aardal sier at fremveksten av Bompengelisten har to ulike dimensjoner:

– Den ene er løftet som Frp var veldig sterke på før valget 2013: Vi er prinsipielt imot bompenger.

– De oppfatter nok dette som et veldig vanskelig spørsmål. Regjeringen skylder på lokale politikere. Lokale politikere sier at de føler seg tvunget til å innføre bompenger fordi de statlige pengene er betinget av en betydelig egenfinansiering.

– Det blir litt en runddans. Hvem har egentlig ansvaret for dette, sier Aardal.

– Begynt å bli veldig store beløp

Den andre dimensjonen dreier seg om Frp som et anti skatte- og avgiftsparti.

– Vi har hatt bompenger i mange år. Men plutselig har det begynt å bli veldig store beløp. Folk må betale 500–600 kroner for å komme på hytta eller besøke noen. Det har gjort dette til et mye mer aktuelt spørsmål enn tidligere. Nå er beløpene så store at det i seg selv begynner å bli spørsmål om det totale skatte- og avgiftsnivået, sier Aardal.

Marita Aarekol

Mens bompenger tidligere gikk til å finansiere veien man kjørte på, peker valgforskeren på at det meste av pengene nå går til kollektiv utbygging, miljøtiltak og andre formål enn vei.

– Saken har utviklet seg til å bli mer kompleks enn tidligere. Når fagbevegelsen også begynner å murre, viser det at det begynner å få fordelingsvirkninger.

– Kan Bompengelisten bli en faktor ved valget?

– Det tror jeg absolutt. Bompengelisten kan vokse veldig plutselig i en valgkamp. De kan få stor innflytelse. Det kommer an på om de kommer på vippen eller ikke.

– Når bompenger begynner å få fordelingspolitiske aspekter, kan disse listene ta velgere fra flere andre partier også, sier Aardal.

Bomlistens leder føler seg mobbet

Men i bergensavisene og blant de politiske motstanderne føler Aafløy seg mobbet.

– Det er en flom av hets mot oss i begge avisene. Frp hakker på oss. Ap sier de vil mobbing til skolen til livs, men spesielt Ap mobber oss mye i avisene. Men det gir oss bare mer oppslutning, sier han.

Bjørge, Stein

Fakta: Bomlisten spretter opp etter byvekstavtaler Mange av kommunene der bompengemotstanderne stiller, ligger i områder som har fått eller skal få såkalte byvekstavtaler med staten, skriver Forskning.no. Det innebærer at bompengene skal brukes til å finansiere kollektivtilbud og gang- og sykkelveier så vel som viktige veiprosjekter. Målet er samtidig å få færre til å bruke bil, i tråd med Stortingets klimaforlik. * I Bergen og omegn skal det kreves inn cirka 1 milliard kroner i bompenger i året frem til 2037 for å finansiere det såkalte Miljøløftet samt betale ned gjeld på prosjekter som alt er gjennomført. * En regning på totalt 25 milliarder kroner sendes bilistene i Stavanger-regionen for å finansiere Bymiljøpakken med blant annet nye bussfelt, sykkelstamvei og veiprosjekter, men også for å betale gjeld og drift av bomringen. * Oslo og Akershus får nye bomstasjoner 1. juni for å finansiere Oslopakke 3 – den aller mest kostbare av landets bymiljøavtaler. * I Trondheim skal 7,5 milliarder i bominntekter brukes på diverse prosjekter frem til 2029. * For Drammen-regionen var målet at Stortinget skulle behandle den såkalte Buskerudbypakke 2 før sommeren. Men nylig erklærte ti listetopper i Høyre at de ikke vil støtte den. Nå avgjør valget skjebnen videre.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) forsvarer veksten i bompenger og antall stasjoner med at bompengeandelen går ned og veiinvesteringene går opp.

– Vi har redusert andelen bompenger i veiprosjekter fra 40 prosent under forrige regjering til 28 prosent under Solberg-regjeringen. I den nye regjeringsplattformen varsler vi at andelen bompenger skal videre ned, sier Dale.

Frp fikk også gjennomslag for innføring av et nytt fradrag i skatten for bompengeutgifter i den nye regjeringsplattformen.