– Katastrofe for Stavanger og andre oppdretts­kommuner

Stavanger kommune kan tape rundt 47 millioner kroner på omlegging av Havbruksfondet.

Havbruksfondet ble opprettet av Stortinget, for å ivareta hensynet til kommuner som legger til rette for oppdrettsnæringen. Foto: Jonas Haarr Friestad

– En katastrofe, sier Dag Mossige, gruppeleder for Stavanger Arbeiderparti.

Etter sammenslåingen med Rennesøy og Finnøy er olje- og gasshovedstaden Stavanger blitt landets fjerde største på fiskeoppdrett, fordelt på 26 steder i ryfylkefjordene.

I 2018 ble vel 2,75 milliarder kroner utbetalt fra det såkalte Havbruksfondet til kommuner og fylkeskommuner langs kysten. Pengene kommer fra auksjon av økt kapasitet og nye løyver. Stortinget bestemte i 2015 at 80 prosent av disse salgsinntektene skal overføres til Havbruksfondet. Alle kommuner og fylkeskommuner som har oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann får en andel. Jo flere anlegg og mer biomasse en kommune har i Akvakulturregisteret, desto større kakestykke.

For 2020 er det beregnet at inntektene vil bli mellom 5-6 milliarder kroner, ifølge Møre og Romsdal fylkeskommune. I revidert statsbudsjett har regjeringen foreslått en omlegging av Havbruksfondet. Det er foreslått å kutte 1 milliard kroner i år, og fra 2021 skal bare 25 prosent av salgsinntektene gå til kommunene og fylkeskommunene.

– Dette er et ran av kystkommunene, og et brudd på spillereglene. Regjeringen tar nå vekk en rettighet som Stortinget har sagt at disse kommunene skal ha, sier stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) til NRK Rogaland.

På den andre siden har regjeringen også foreslått en produksjonsavgift, der oppdrettsselskapene betaler 40 øre per kilo i avgift til vertskommunen. Produksjonsavgiften skal fra 2022 gå inn i Havbruksfondet. Disse inntektene er anslått til 500 millioner kroner årlig. Regjeringens argument er at produksjonsavgiften vil gi stabile inntekter, mens det er usikkert hvor store salgsinntektene fra oppdrettsauksjoner blir framover. UiS-professorene Ragnar Tveterås og Bård Misund har anslått at regjeringens forslag fører til at staten årlig får en milliard mer i inntekter og havbrukskommunene en halv milliard mindre.

Taper på omleggingen

Stavanger ligger an til en inntektsreduksjon fra 67 millioner til 19 millioner kroner, ifølge en beregning laget av Troms og Finnmark fylkeskommune. Seniorrådgiver Stein Arne Rånes opplyser at han har lagt til grunn at auksjonene genererer 5 milliarder kroner til Havbruksfondet.

Dag Mossige (Ap) konstaterer at det er ulike beregninger, men at det uansett er snakk om en total omlegging av fordelingen av havbruksfondets midler, der kommuner og fylkeskommuner så langt har blitt tildelt 80 prosent av midlene.

– Jeg har tatt saken opp med næringssjefen og det er en viss forvirring hva vi vil få i år. Uansett hvordan man snur og vender på det, blir potten til kommunene mindre. Det er her verdiene skapes og det er vi som har ulempene. Alt tyder på at Stavanger kommer dårlig ut av omleggingen. Dette er sterkt urovekkende og kunne ikke kommet på et verre tidspunkt. Det er nå vi trenger pengene for å holde hjulene i gang, sier Mossige.

Mossige reagerer på at tidligere Finnøy-ordfører Henrik Halleland (KrF) har framstilt omleggingen som en gladsak.

Sikrer stabile inntekter

Halleland returnerer sparket.

– Flertallskameratene i Stavanger trodde de ikke på oss i KrF og har ikke ett øre fra Havbruksfondet i 2020-budsjettet. Så dramatikken kan ikke være så stor.

– Jublet du for tidlig?

– Nei, produksjonsavgiften er bra. Dette er en langsiktig ordning og noe vi vil få hvert år. Husk at for fem år siden fikk ikke oppdrettskommunene ett øre. Nå er det politiske vilje blant alle partier til at kommunene skal få noe igjen, svarer Halleland.

- Når det gjelder omleggingen av Havbruksfondet, har det de siste årene kommet mye penger annet hvert år, basert på en trafikklys-ordning for vekst i oppdrettsnæringen. Vi har hatt to gode år, men det kan komme lange perioder uten utbetalinger, hvis produksjonen ikke kan økes på en bærekraftig måte. Den store saken er om kommunene skal få 25 prosent i stedet for 80 prosent av salgsinntektene. Dette er ikke vedtatt og her er det mulig å endre prosentsatsen, legger Halleland til.

