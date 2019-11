Eigerøy skole-skandalen: Kvia og Eigersund er enige, Kvia får tilbake jobben

Advokatene til Kvia as og Eigersund kommune har forhandlet i to uker. Det er én uke på overtid. Nøyaktig seks uker etter at Eigersund kastet totalentreprenøren ut av byggetomten på Eigerøy, var partene tilbake.