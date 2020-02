Over 20 er korona-testet i Stavanger og Sandnes

Elleve personer fra Stavanger og tre fra Sandnes ble testet onsdag. I Stavanger skal ytterligere sju personer testes torsdag. Status torsdag formiddag er at ingen i disse kommunene har fått påvist smitte av korona-viruset.

Kommuneoverlege Hans Petter Torvik i Sandnes venter kraftig økning i pågangen fra folk som må testes for mulig korona-smitte etter hvert som folk kommer hjem fra vinterferie. Foto: Pål Christensen

– I Sandnes fikk vi svar på de tre prøvene allerede onsdag. Alle var negative, opplyser kommuneoverlege Hans Petter Torvik til Aftenbladet.

Det betyr at de tre personene, som alle hadde kommet hjem etter ferie i Nord-Italia, ikke er smittet av korona-viruset.

Torsdag formiddag opplyser Torvik at det foreløpig ikke er planlagt nye tester torsdag.

Venter økt pågang

– Etter at det eksploderte i Nord-Italia har vi fått svært mange henvendelser om korona-viruset. Mange har vært på VM i skiskyting og mange har vært på vinterferie i området, så vi regner med det blir stor pågang på legevaktene i distriktet også etter helgen, sier Torvik til Aftenbladet.

Han regner med korona-smitten kommer, men regner med at de fleste har feriert andre steder enn de hardest rammede områdene.

– Jeg vil tro at mange kommer hjem i løpet av helgen med symptomer på luftveisinfeksjon. Nå for tiden er det også veldig mye influensa-smitte, noe som gjør situasjonen spesielt utfordrende i forhold til pågangen, sier Torvik.

Han sier samtidig at man nå heller tester for mye enn for lite, for å være så sikre som mulig på å fange opp eventuelle smittetilfeller.

Stavanger: 18 i hjemmekarantene

I Stavanger ble elleve personer testet onsdag, mens status torsdag formiddag er at ytterligere sju personer skal testes.

Det betyr at 18 personer er pålagt hjemmekarantene, fram til de eventuelt får beskjed om at korona-prøven er negativ.

– De tilfellene jeg har hørt om er kommet hjem fra Italia. Noen har vært på VM i skiskyting, noen har vært i Milano. Alle sitter hjemme og venter på beskjed om resultater av prøvene, sier fungerende smittevernoverlege Runar Johannessen.