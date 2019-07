Sirevåg gjør seg klar til skutefesten torsdag

Sirevåg har klart kunststykket å bli en populær havn for seilskuteskippere. Tall Ships Races legges til store byen, men skutene liker å stikke innom småhavner underveis. Her har Sirevåg seilt opp som en favoritt. I år er det Fredrikstad og Bergen som samarbeider om «Cruise in company». Det er et strekk der det ikke seiles om kapp, men der skutene får vist seg fram. Sirevåg er en populær «Cruise in company»-havn selv om den er en smule mindre enn både Fredrikstad og Bergen.

– Jeg lover tidenes skuterekord i Sirevåg. Det har aldri, opp gjennom historien, vært innom flere seilskuter samtidig, sier en sliten, men lykkelig havnesjef Jarle Bø.

– Hvor mange kommer?

– Ja, si det. Vi vet ikke. Noen har allerede vært innom og dratt igjen, men et sted mellom 15 og 20 er ikke å ta for mye i.

– Dratt igjen?

– Ja, det er det fine. Nå er det ikke fest bare torsdag, men vi får strukket den ut over flere dager.

Han forteller om «Guauhlemoc», ei skute på 90 meter, med et mannskap på 260, som blir driftet av den meksikanske marinen, og som allerede har vært i havna i et par dager.

– Vi møtte kapteinen og offiserene i Fredrikstad og fant tonen. Nå har vi tatt med rekruttene på turer rundt i kommunen. Tirsdag spiste vi middag med offiserene, forteller Bø. Det var her ordfører Jonas Skrettingland fikk overrakt en plakett til å sette opp i Sirevåg rådhus (hvor nå det måtte ligge).

Her er litt av programmet for torsdag:

12.00 - 19.00 Markengaten er åpen med aktiviteter for store og små.

12.00 – 16.00 Sjørøverkaien

14.00 - 14.20 Allsang på kaien

17.00 - 18.00 Allsang på kaien

18.00 - 23.00 Pub på «Christian Radich og «Shtandart».

19.00 – 20.00 Tønes på «Statsraad Lehmkuhl»

20.00 - 21.00 Gunnar Andersen spiller på «Sørlandet».